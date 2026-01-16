公路也有休息站 全台3站點下一站擬設彰化

（中央社記者曹亞沿新竹16日電）國道休息區是長途駕駛的補給中繼站，其實公路也有3座休息站，分別位於台61線的新竹、台中、雲林路段。公路局表示，公路休息站雖空間不大但五臟俱全，下一站擬落腳彰化。

交通部公路局今天帶媒體走訪新竹縣新豐休息站，介紹台61線西濱快速公路是全台最長的快速公路，隨著用路人增加，110年在雲林縣口湖設置休息站，滿足路過民眾上廁所、飲食、休憩等需求。之後陸續在西濱沿線新竹縣新豐鄉、台中市大安區設置休息站，皆有24小時便利商店，新豐與口湖由全家營運，大安休息站則由統一超商標下。

公路局說，通常高速公路在興建時會同步規劃服務區，但公路休息站需另外找點，需考量到匝道出入口的安全與便利性，以及橋下的腹地大小，限制較多。雖然公路休息站不像國道休息站空間寬廣，但「麻雀雖小，五臟俱全」，可滿足民眾停車、飲食、休息等需求，還會販賣推廣在地農漁產品。

公路局透露，全台3座公路休息站中，屬口湖休息站業績最好，因休息站旁的金湖萬善爺廟是當地信仰中心，除供用路人休憩之外，附近居民也會在此聚集消費。許多地方政府都表態爭取設置公路休息站，公路局將持續尋找合適地點，下一站可能落腳彰化。

新豐休息站全家業者表示，因站點靠海，全站設計為美人魚風格，有別於其他2處，民眾都會特地來打卡拍照。且因站點停車便利，生意一直都不錯，尤其許多重機騎士、貨車司機都會路過休息，假日也會邀歌手來站點駐唱。（編輯：張銘坤）1150116