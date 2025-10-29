公路人講故事 交通安全原來也可以這麼帥！

公路特展設計師宋政傑以空間色彩與講故事方式打造出沉浸式展場，讓參觀者能體驗到安全駕駛背後的秩序與美感。圖／公路總局

硬道理看多了，來個軟姿勢，就此走進公路人「毫米不讓」到「誤差零容忍」的安全美學世界裡吧！為提升全民交通安全意識，交通部公路局臺灣公路博物館即日起至12月29日推出全新特展《公路特展－講究之道》。說起公路，那可是經濟的任督二脈，那些藏在日常公路運作裡、微小卻關鍵的細節，更能保人們一路平安。

展覽亮點以防禦駕駛、路口停讓、日常車輛檢驗等日常議題作為起點，不過，無論是繁華町區巷弄，抑或天涯飛的路迢迢，都得把它轉化成「角度、時間、尺寸、透光率」，才好在展覽中被體驗。

有了度量單位的縮影幫襯，觀眾就可親身體驗那些看似不起眼、卻攸關生死的瞬間，重新感受安全背後的講究。現場展示更有著超過40年歷史的外交車、試車牌等特殊車牌牆、早期駕駛視野測試器等珍貴文物，讓人一窺臺灣公路文化的演變。

展場特設「車牌牆」，收藏超過40年歷史的特殊車牌，記錄臺灣公路文化的發展軌跡。圖／公路總局

公路總局不想把展覽辦成無聊的交通安全囉嗦，特意邀請設計師宋政傑打造展場，他曾入圍金曲獎最佳裝幀設計，也參與過「臺灣設計師週」與「白晝之夜」。宋政傑擅長用顏色與說故事營造空間氛圍，妙結合交通安全細節與日常職人精神，以以三種「講究職人」對照公路人的專業態度。

裁剪「毫米不讓」的高級西裝訂製師傅、「誤差零容忍」的晶片工程師，以及「講究預判」的圍棋高手，對照監理所考驗員與檢驗員在執行任務時的專業態度，娓娓道來屬於公路人的職場故事。

「深化人本交通、推廣停讓文化，是我們持續努力的方向。」公路局局長林福山表示，希望透過《公路特展－講究之道》，讓大、小朋友在設計與互動中，體驗交通安全的日常之美，學會「車輛慢看停、行人安全行」，讓秩序與尊重成為台灣街頭的風景。這不只是展覽，更是一段探索公路文化與安全意識的旅程。

公路特展－講究之道展期｜即日起至2024年12月29日、地點｜交通部公路局「臺灣公路博物館」。圖／公路總局



