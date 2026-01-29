公路出「詭」！球迷逆向直撞卡車 七人慘死拋飛路面

（記者許皓庭／綜合報導）希臘 PAOK 足球俱樂部的球迷於本月 27 日前往羅馬尼亞觀賽途中，不幸於「死亡公路」發生嚴重車禍，造成 7 人死亡、3 人重傷。現場行車記錄器顯示，一輛載有 10 人的廂型車在超車時發生「1 詭異動作」，在即將切回原車道時車頭竟離奇反轉，與對向大卡車正面對撞，車體瞬間崩解成廢鐵。希臘政府已緊急出動 C-130 軍用運輸機，計畫將罹難球迷的遺體接運返鄉。

圖／希臘 PAOK 足球俱樂部的球迷日前在前往羅馬尼亞觀賽途中，不幸於「死亡公路」發生嚴重車禍，造成 7 人死亡、3 人重傷。（翻攝 Daily Briefs X）

這起驚悚事故發生在羅馬尼亞卡蘭塞貝什（Caransebeș）郊區的 DN6 公路。根據後方卡車的影像紀錄，該輛廂型車當時正試圖在單線道路段加速超車，卻在完成動作的前一刻，車頭突然猛力拉回對向車道，導致波蘭籍卡車司機完全來不及閃避，兩車迎頭相撞。撞擊力道極其猛烈，廂型車內的球迷與私人物品隨破裂的廢鐵被拋飛至路面，現場慘不忍睹。

罹難的 7 名球迷年紀相當輕，最大僅 30 歲。針對車禍起因，除了司機疑似閃避不及與疲勞駕駛等猜測外，更有傷者向醫師透露驚人內幕。該名傷者指稱，事發當下車輛的方向盤疑似發生異常，懷疑是車內的「車道維持輔助系統」錯誤鎖定方向盤，導致駕駛在緊急關頭無法修正行駛路線，最終造成這場無法挽回的悲劇。

與之對撞的波蘭籍司機則驚魂未定表示，他擁有 34 年駕車經驗、總里程破百萬公里，卻從未見過如此不合常理的行駛軌跡。目前羅馬尼亞警方正深入調查事故的確切原因，針對車輛電子系統是否發生機械性故障或人為操作疏失進行鑑定。希臘總統小馬可仕也已對此案表達關注，指示相關單位加強邊境治安與交通安全維護。

Romania Tragedy 7 #PAOK Thessaloniki supporters died in a minivan crash on Romania’s DN6 between Caransebeș & Lugoj (Timiș) while traveling to #Lyon for #EuropaLeague match vs #OlympiqueLyonnais Flags at half-mast at Toumba Stadium#falsissimo #cesar2026 #survivorGR2026 pic.twitter.com/0j5g1FdVeh — Daily Briefs (@Daily_Briefs_) January 28, 2026

