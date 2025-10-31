公路博物館特展「講究之道」 小細節守護大安全

台灣道路設計複雜、車輛種類繁多，如何把「防禦駕駛」、「路口停讓」等重要課題植入人心。交通部公路局台灣公路博物館即日起推出「公路特展－講究之道」，以「講究」為核心，透過公路人的專業把關，揭示隱而不顯細節，形塑安全上路秩序。

「公路特展－講究之道」以防禦駕駛、路口停讓、日常車輛檢驗等課題為出發點，運用具體物件及現場裝置，轉化成角度、時間、尺寸、透光率等單位，讓民眾重新理解移動過程中看似細微卻攸關風險的一瞬間，進一步建立敏感度和警覺心。

展覽特別邀請曾入圍金曲獎的設計師宋政傑操刀視覺設計，他曾參與台灣設計師週、白晝之夜等大型展演，擅長運用色彩和視覺敘事，把抽象概念轉化成具體、富情感的展場體驗。

設計師巧妙結合交通安全細節、日常職人精神，包括「毫米不讓」的高級西裝訂製師傅、「誤差零容忍」的晶片工程師、「講究預判」的圍棋高手，對照監理所考驗員與檢驗員在執行任務時的專業，娓娓道來公路人的職場故事。

公路局長林福山期待透過全新的詮釋角度、設計手法，用多元方式讓交安得到更多人理解 ，同時形塑用路文化，把防禦駕駛、路口停讓、日常車輛檢驗等正確觀念，深植人心。

展場設計也融合眾多珍貴文物，如超過40年歷史的外交、試車等特殊車牌牆，早期視野測試器等，原本艱澀的交通宣導資訊，變得直覺、易懂，貼近生活。

