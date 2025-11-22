公路客運盼漲合理成本、司機加薪 公路局：初審中
（中央社記者黃巧雯台北22日電）客運全聯會11月提出運價調整案，涉及虧損補貼的「運價合理成本」，盼從45元多調高至近52元，並爭取司機加薪5000元。交通部公路局今天表示，正依程序進行初審作業。
中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會秘書長謝界田告訴中央社記者，客運成本及運價依規定每2年檢討1次，最近1次調整案是在112年5月核定，此次提出符合法規規定。
謝界田表示，票價調整部分，依據業者提供數據，雖載客量與疫情前相比還有一些落差，但觀察111至113年間乘客部分回流，經試算票價漲幅非常小，為避免增加消費者負擔，因此決定不調整。
至於涉及虧損補貼的「運價合理成本」，謝界田說，這次提出由現行平均每車公里合理成本約新台幣45元多，調高至近52元，「這個幅度還比六都來得低。」
謝界田特別提到，相關計算公式已是多年前所訂定，因應政府的政策，期盼公路局能委外研究，訂定符合未來電動車時代的合理計算基礎。
面對駕駛缺工問題，謝界田也表示，六都有為司機加薪，這次也提出希望能為司機底薪加薪5000元，若未能加薪，恐導致人員流向六都，非六都駕駛缺工問題將更加嚴重，甚至發生部分班車無人可開狀況。
根據公路局先前統計，截至11月，公路客運缺員671位駕駛，市區客運缺員1344位駕駛，合計缺員2015位駕駛。
公路局透過文字訊息表示，客運全聯會在11月11日提報運價調整案，現正依程序進行初審作業；後續完成初審作業後，再依程序提送公路局公路客運審議會進行審查，通過後陳報交通部由費率審議委員審議核准。（編輯：吳素柔）1141122
其他人也在看
路線減少108條！公路客運營收暴跌 公會爭合理成本調13%、司機加薪5千
國光客運近日再傳欠薪，讓外界再度關注公路客運市場狀況。但其實今年1月到9月公路客運載客人數較疫情前衰退37.41%、營收...聯合新聞網 ・ 12 小時前
公路客運路線大減108條 公會：爭取調漲合理成本、駕駛加薪
全台公路客運截至9月有529條路線，較疫前108年大減108條，載客量與收入雙雙衰退。中華民國公共汽車客運公會全聯會11月中旬已向交通部公路局提出成本及運價檢討建議，涉及路線虧損補貼的運價合理成本擬調高13％，並強調不漲票價，盼補貼多挹注給業者，同時爭取補貼公路客運駕駛加薪5000元。公路局表示，初審作業中，後續將送費率審議委員會審查。中時新聞網 ・ 12 小時前
史上首見… 保險公司退場 部分地區無紅藍卡優勢可選了
有線電視新聞網(CNN)21日報導，由於醫療成本增加速度超過政府補貼，紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantag...世界日報World Journal ・ 14 小時前
頭家第一份工／賣朋友保險會讓關係變味？被學長扣繳憑單吸引入行賺很多後還是不做
在成為破億蔥油餅王國的掌舵者之前，陳冠霖人生第一份專職工作，其實是保險業。那時的他剛退伍，擁有亮眼的大學經歷與滿載信任的人脈，只想追求一份穩定、不必像家裡做生意那樣大起大落的上班族工作。退伍前，就有三間公司等他，最後他被學長拿出的高額繳稅單吸引，進入三商友邦保險公司當業務。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
TWICE開唱倒數！網路送應援小物 竟是騙運費、個資
TWICE開唱倒數！網路送應援小物 竟是騙運費、個資EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
小資勇敢撿 零股交易衝天量
美股雙重利空襲擊，迫使資金大舉出逃，在盤面重跌之際，零股大軍展現「化恐慌為貪婪」，大舉搶進0050元大台灣50、台積電等ETF及個股，推升單日零股交易金額衝上288.84億元，刷新今年新高紀錄。工商時報 ・ 1 天前
出國行李箱不用花錢買 辦信用卡首刷免費送
新戶在專屬連結申辦信用卡，首刷滿額BT21授權行李箱送到家(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前
最高補助21萬！中部客運公車缺300名駕駛 徵才吸引女司機
國內近年大客車駕駛員不足，為補足中部客運公車300名人力缺口，公路局台中區監理所與嘉義區監理所今（22）日聯合辦理中部大客車駕駛徵才活動，共邀集中部縣市19家公路客運、市區客運及遊覽車客運公司現場徵才，順利媒合153人，南投縣一名30多歲施小姐在駕訓班學開大客車，展現加入客運駕駛行列的高度意願。自由時報 ・ 13 小時前
「普發1萬」變親子理財教材 專家教戰培養兒童金錢管理力
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】最近全民「普發 1 萬元」開始可以提領入帳，許多家庭帶著孩子前往 ATM 提領，讓親子理財與金融安全教育議題浮上檯面。衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科主任許維堅表示，許多孩子因為生活經驗不足，對看似可提領現金的神秘提款機感到好奇，這時正好是家長引導孩子們理解「金錢從哪裡來、如何安全使用」的最佳時機。尤其年滿13 歲以上青少年，已可自行登記領取補助，他建議家長應透過穩定陪伴與開放討論，幫助孩子從零開始，建立金錢管理與風險意識。 家長陪同孩子操作ATM 共同討論金錢用途培養責任感與判斷力 許維堅主任指出，家長在與孩子一起操作ATM時，第一步就是從「安全」開始教起，包括教育孩子站在提款機前操作時，要注意周遭環境、使用時要遮住密碼、確認機器是否正常等。家長若能以冷靜、有序的方式示範，能讓孩子理解提款機不是「按一按就有錢」的玩具，而是需要謹慎對待的設備。 另外，孩子對ATM的好奇，往往也反映出他們在探索金錢的價值與選擇。許維堅主任建議，家長這時可進一步與孩子討論，當拿到政府發放的1萬元現金，是否要將部分金額進行儲蓄、如何花在真正需要的地方，甚至帶領孩子思考，是否健康醫療網 ・ 8 小時前
《台北股市》小資勇敢撿 零股交易衝天量
【時報-台北電】美股雙重利空襲擊，迫使資金大舉出逃，在盤面重跌之際，零股大軍展現「化恐慌為貪婪」，大舉搶進0050元大台灣50、台積電等ETF及個股，推升單日零股交易金額衝上288.84億元，刷新今年新高紀錄。 美公布9月非農就業報告，就業數據高於市場預期，聯準會12月降息機率下降，加上甫繳出亮眼財報的輝達股價不漲反跌，衝擊市場信心，台股21日調節賣壓大舉湧現，一度下殺千點。 但善於低檔承接的零股、小資族則是趁勢進場，鎖定元大台灣50、台積電、鴻海、元大高股息等熱門ETF及個股布局，加碼手中持股部位。 據統計，21日整體零股交易金額達到288.84億元，超越2月3日的237.69億元，改寫今年以來新高紀錄，成交股數達1.2億股，也高於10月13日前波零股交易大量的1.09億股，凸顯零股大軍積極加碼企圖。 國內大型券商主管指出，近期市場波動明顯加大，除了定期定額規模穩定擴增，本波台股自高檔出現較大跌幅時，操作較為積極的小資族也會選擇在盤中零股交易市場直接買進，透過分批布局，壓低持股成本。 觀察零股族群青睞個股，市值型ETF元老0050在完成「一拆四」分割後，股價相對親民，經常成為零股交易時報資訊 ・ 13 小時前
10張信用卡走入歷史 玉山、富邦入列 名單一次看
2025年即將進入尾聲，多家銀行開始進行信用卡相關業務調整，包括新光銀行、玉山銀行、上海商業銀行、台北富邦銀行等，共10張信用卡即將停發、停用或換新卡，提醒卡友留意。中時新聞網 ・ 20 小時前
外送員專法草案 保障最低報酬、提供保險
勞動部昨預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，其中報酬部分明定每單外送期間，換算時薪不得低於最低工資時薪一點二五倍...聯合新聞網 ・ 22 小時前
員工只收到「一半薪水」，國光客運今年3度欠薪！公路局開罰9萬，業者怎麼回應？
國光客運再爆欠薪爭議！近日有任職逾10年的員工在社群發文指出，公司在發薪日僅匯入「一半薪水」卻未事先公告，引發內部恐慌與社會關注。這是國光今年第3度出現薪資延遲，顯示財務問題仍未解決。對此，國光客運昨（21）日發布新聞稿表示，10月份獎金原定11月20日發放，因資金調度不及導致延遲，並強調「今日會全數補齊差額」，對同仁與社會造成困擾深表歉意。同時也指出，自9......風傳媒 ・ 7 小時前
台7線復興榮華段進行刷坡作業 放行管制時間一次看
公路局北區養護工程分局復興工務段為辦理台7線33K榮華段邊坡第二區塊刷坡(含掛網及錨筋打設)作業，將自11月24日起至28日止，每日上午8時至下午17時整點放行管制，遇雨順延。 北區養護工程分局說明，施工期間放行時段為上午9、10、11時及下午14、15、16時每整點放行15分鐘，另中午12時至下桃園電子報 ・ 1 天前
基隆原民親子樂樂棒球賽登場 最小選手只有3歲
基隆市「原民親子樂樂棒球賽」今天在大武崙市立棒球場登場，共有6支隊伍參加比賽，上百位家長與孩子一起參加，最小選手只有3歲，副市長邱佩琳開球，她說，親子運動與原民文化相結合，成為孩子成長的重要力量。邱佩琳表示，樂樂棒球不只是比賽，更讓家長與孩子一起動起來，在球場上互相加油、陪伴與合作，對促進親子關係很自由時報 ・ 13 小時前
獨家／TWICE開唱倒數 網路送應援小物實則騙運費、個資
獨家／TWICE開唱倒數 網路送應援小物實則騙運費、個資EBC東森娛樂 ・ 1 天前
台東縣政府百萬元培訓熱氣球飛行員 僅2名額
（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東縣政府明年預計投入逾百萬元經費，培訓2名熱氣球飛行員，大學畢業具有良好英語能力即可報名，即日起開始報名，預計12月初截止。中央社 ・ 12 小時前
用創意提升金融素養 存款保險徵件比賽得獎名單出爐
【記者蔡富丞/綜合報導】中央存款保險公司（以下簡稱中央存保）主辦之「114 年大專院校存款保險短影音及金句徵件 […]民眾日報 ・ 1 天前
延續岡山氣勢 林岱樺旗山造勢萬人湧進
民進黨高雄市長初選參選人林岱樺22日前往旗山舉辦造勢活動，主辦單位宣稱現場湧入2萬人參加。品觀點 ・ 7 小時前
《台北股市》三大法人21日賣超前十大 電子重災區 凱基金調節萬張
【時報-台北電】台股21日加權指數收26434.94點，跌991.42點或3.61%，總成交值5774.35億元。三大法人賣超1080.73億元，其中外資賣超915.36億元，投信、自營商分別賣超12.63億元及賣超152.74億元。 三大法人賣超前十大個股，依類別分，8檔電子股、1檔金融股及1檔傳產股；依股價分，5檔百元股、1檔中價位股及4檔銅板股；賣超張數方面，9檔賣超上萬張，榜首為鴻海(2317)，賣超4萬2748張，台積電(2330)、友達(2409)名列二、三名，分別賣超3萬540張及賣超2萬2763張。第四及第五名為華邦電(2344)、台玻(1802)，其他依序為南亞科(2408)、緯創(3231)、欣興(3037)、凱基金(2883)及仁寶(2324)。 至於前十大個股中賣超金額前三大，則為台積電(2330)422.98億元、鴻海(2317)96.18億元、欣興(3037)19.09億元。 ●三大法人21日賣超前十名： 1.鴻海(2317)收225.00元，跌11.50元或4.86%，成交量9.66萬張，三大法人賣超4萬2748張、估96.18億元，為連2日賣超，累計賣超時報資訊 ・ 1 天前