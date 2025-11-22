公路客運盼漲合理成本、司機加薪 公路局：初審中

（中央社記者黃巧雯台北22日電）客運全聯會11月提出運價調整案，涉及虧損補貼的「運價合理成本」，盼從45元多調高至近52元，並爭取司機加薪5000元。交通部公路局今天表示，正依程序進行初審作業。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會秘書長謝界田告訴中央社記者，客運成本及運價依規定每2年檢討1次，最近1次調整案是在112年5月核定，此次提出符合法規規定。

謝界田表示，票價調整部分，依據業者提供數據，雖載客量與疫情前相比還有一些落差，但觀察111至113年間乘客部分回流，經試算票價漲幅非常小，為避免增加消費者負擔，因此決定不調整。

至於涉及虧損補貼的「運價合理成本」，謝界田說，這次提出由現行平均每車公里合理成本約新台幣45元多，調高至近52元，「這個幅度還比六都來得低。」

謝界田特別提到，相關計算公式已是多年前所訂定，因應政府的政策，期盼公路局能委外研究，訂定符合未來電動車時代的合理計算基礎。

面對駕駛缺工問題，謝界田也表示，六都有為司機加薪，這次也提出希望能為司機底薪加薪5000元，若未能加薪，恐導致人員流向六都，非六都駕駛缺工問題將更加嚴重，甚至發生部分班車無人可開狀況。

根據公路局先前統計，截至11月，公路客運缺員671位駕駛，市區客運缺員1344位駕駛，合計缺員2015位駕駛。

公路局透過文字訊息表示，客運全聯會在11月11日提報運價調整案，現正依程序進行初審作業；後續完成初審作業後，再依程序提送公路局公路客運審議會進行審查，通過後陳報交通部由費率審議委員審議核准。（編輯：吳素柔）1141122