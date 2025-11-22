公路客運盼調運價 駕駛加薪5000

台灣公路客運分一般公路客運與國道客運，新冠肺炎疫情後營運皆未回春，考量成本提高、駕駛荒未解，客運公會已向交通部公路局提出一般公路客運運價檢討建議，不漲票價，但合理成本盼調高13％，期待路線虧損補貼能夠多挹注業者，並再爭取額外補貼為每名駕駛加薪5000元。

民國108年一般公路及國道客運路線共有637條，載客1.2億人次，客運收入118億元。5年後的113年，路線減少至539條，載客8075萬人次，客運收入72億元，運量與營逐年減少。今年1至9月路線剩529條，載客5982萬人次，客運收入54億元，都未回歸疫前同期水準。

客運成本及運價依規定每2年檢討，一般公路客運運價於112年曾經調高過一次，客運公會全聯會祕書長謝界田說明，由於油料、人事、維修等物價上漲，營運成本增高，11月中提報運價檢討建議，希望把每車公里合理成本自現行45.851元調高到51.977元，調整後依舊比六都的公車合理成本低，但今年評估不調票價，盼透過調升合理成本，爭取更多路線虧損補貼。

目前公路客運仍缺671名駕駛，謝界田說，六都預算較充裕，補助可替駕駛加薪，擔憂若公路客運沒加薪，駕駛恐往較高薪的市區公車流動，盼公路局能夠比照六都為駕駛調薪，希望能夠爭取薪資補貼5000元。另政府推動119年客運電動化，將影響現行運價18項成本的計算公式，呼籲也應盡快調整。

公路局表示，一般公路客運運價調整案初審中，後續將送公路局公路客運審議會審查。