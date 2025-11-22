公路客運路線大減108條 公會：爭取調漲合理成本、駕駛加薪
全台公路客運截至9月有529條路線，較疫前108年大減108條，載客量與收入雙雙衰退。中華民國公共汽車客運公會全聯會11月中旬已向交通部公路局提出成本及運價檢討建議，涉及路線虧損補貼的運價合理成本擬調高13％，並強調不漲票價，盼補貼多挹注給業者，同時爭取補貼公路客運駕駛加薪5000元。公路局表示，初審作業中，後續將送費率審議委員會審查。
公路局統計，疫前108年全台公路客運路線共637條、載客1.2億人次、客運收入118億元，疫後113年路線減少至539條、載客8075萬人次、客運收入72億元。兩時期相比，路線減少98條，載客量降幅達37％，客運營收也減少39％。
檢視今年1至9月情形，公路客運路線數剩529條，與疫前比較減少108條，載客5982萬人次，客運收入54億元，再與去年同期相比，載客量下滑0.86％，收入略成長1.03％，但仍比108年1至9月載客量衰退37％，營收也下滑38％。
公路客運運價依規定每2年檢討，上次調漲為112年5月，一般公路客運路線每車公里合理成本自41.325元調高為現行的45.851元，並由政府補貼漲幅凍漲票價。
客運公會全聯會祕書長謝界田說明，疫後部分乘客回流，今年依業者提供資料分析，11月中旬已向公路局提報運價檢討建議，運價部分，合理成本建議調高至每車公里51.977元，雖提高至近52元，但仍比六都市政府低許多，也比新竹市的57元低。
「票價原則上不調整！」謝界田表示，上次調整票價政府有補貼，百姓較沒感覺，這次經試算評估後主動不調整，目前燃料、人事、消耗等皆物價上漲，造成營運成本增加，盼能透過調升合理成本，讓路線虧損補貼能有多一點挹注給業者。
駕駛缺員問題未解，公路局11月統計，全台公路客運缺員671人，市區客運缺員1344人，合計缺員2015名駕駛。
謝界田提到，駕駛缺工問題仍嚴重，六都預算較充裕，有替駕駛、技工及行政人員等補助加薪，擔憂若公路客運沒加薪，公路客運駕駛恐往較高薪處流動，因此也向公路局建議，盼體恤公路客運，也要比照六都替駕駛調薪，提案爭取補貼底薪加5000元。
政府推動2030年客運電動化，謝界田也說，將來到達目標年時，將大幅度涉及現行運價18項成本的計算公式，這次也建議公路局，應盡快檢視多年前訂定的18項成本，深入探討調整。
公路局回應，客運成本及運價依規定每2年檢討1次，一般公路客運運價調整部分，交通部前於112年5月17日核定，迄今已屆滿2年，客運全聯會於114年11月11日提報本局運價調整案，正依程序進行初審作業，後續完成初審作業後，再依程序提送公路客運審議會進行審查，通過後再陳報交通部由費率審議委員審議核准。
