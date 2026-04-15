公路客運5月觸調運價門檻 陳世凱：國內海陸空票價暫不漲

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國際油價飆漲，影響國內陸海空運輸成本大幅墊高，有立委關注國內的公共運輸票價，接下來是否因油價上漲而調整？陸運部分，像是公路客運，儘管3月柴油未達啟動門檻，但預期5月就會觸及調漲門檻，交通部將補助因應，凍漲票價。

民進黨立委李昆澤提問，「相關的經費來源，你們有沒有做過評估大概需要多少錢？」

公路局長林福山說明，「如果按照這一個5月份這樣子來啟動，到這個12月的話，大概今（2026）年所需要的經費大概是1.21億。」

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除了公路客運，許多民眾也會搭乘計程車，國內的計程車約8萬9000輛，都是燃油車，如果以過去每公升補貼5元來回推，估計每位計程車司機每月補助2000元，評估需1.9億預算支應。

至於進口原物料運費不高，估計對物價衝擊不大。海運部分，目前各產業公協會還沒出現急單或缺艙缺櫃情形。國內客運航線航商還沒有調整運價規劃。空運部分，國際航線已由航空公司調整燃油費加費反映部分成本，國內航線票價從今年2到4月，連3個月航空燃油均價每公升新台幣28.75元，已超過27.25元票價調整門檻，交通部會編列預算補助，國內航線票價和航班都不會受到影響。只是航空公司陸續宣布減班，暑假旅遊旺季即將來臨，又是否影響民眾出國疏運？

國民黨立委萬美玲指出，「我們是不是有其他的配套的措施？」

交通部長陳世凱表示，「在這個國際航班上面，他們整併掉的航班都是訂位率比較相對低的，那也就是說影響的民眾其實實際沒有這麼多。交通部沒有這個力量去要求各國的航空公司不要去減班，困難上面我們如果可以協助的部分，台灣的交通部跟民航局一定會做更好的協助。」

交通部長陳世凱表示，雖然有航空公司減班，不過比例不超過2%，對整體影響約0.3%，影響不大，國內海陸空票價暫不調漲。

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