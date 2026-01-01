公路局僅花2個半月就完工！台9線馬太鞍溪鋼便橋今正式通車 當心「最高速限」時速40公里

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台9線的重要橋梁、馬太鞍溪橋在去年9月23日遭堰塞湖洪水沖毀，公路局啟動三階段措施搶通，僅花2個半月就完成鋼便橋興建，並於今（1）日上午10點正式宣布通車，公路局提醒該路段依現場管制人員指示通行，並配合導引標誌、標線、號誌及速限時速40公里小心行駛。

馬太鞍溪鋼便橋於今（1）日上午10點正式宣布通車。（圖／公路局）

公路局指出，堰塞湖溢流災情後，於災後18天內即緊急完成溪床便橋通車，隨即辦理安全度較高的鋼便橋設計及發包，自去年10月18日開工迄今，期間經歷鳳凰颱風來襲影響工進，但公路局仍持續趲趕，短短2個半月的時間，提前30天通車。

公路局長林福山今日也親自到場慰勉所屬東分局同仁及廠商，並視察鋼便橋通車前的交通安全檢查。上午10時鋼便橋準時通車，在場鄉親及用路人皆給予施工團隊高度肯定及鼓勵。林福山也對花蓮縣警局配合協助交通管制及花蓮縣政府、鳳林鎮公所、光復鄉公所、水利署第九河川分署等公務行政上的鼎力協助致上最高的感謝之意。

公路局說明，馬太鞍溪鋼便橋維持雙向各1快1慢車道服務用路人，通車後為利馬太鞍溪水流順暢，臨時涵管溪床便道將隨即封閉拆除，改道初期請用路人行經該路段依現場管制人員指示通行。

