公路局全體動員！17天的拚搏 馬太鞍交通搶通全紀錄
生活中心／綜合報導
9月23號的那場大水，沖毀了馬太鞍溪橋，也打亂了花蓮人的生活節奏，為了讓大家早點有一條安全的路，公路局全體動員，拚了17天，終於把路搶通，還比預期提早了5天。這麼高效率的背後有哪些故事？請看我們的專題報導。
17天重建一次交通希望，這不是奇蹟，而是500多名工程同仁日夜搶修的成果。究竟，這場緊急搶通行動是怎麼辦到的？
公路局全體動員 17天的拚搏 馬太鞍交通搶通全紀錄（圖／民視新聞）
「沖上來了！啊~橋不見了！」9月23號，馬太鞍溪堰塞湖潰決，台9線交通命脈馬太鞍溪橋瞬間遭惡水沖斷，花蓮南北向主要道路毀了，民眾通行受到阻礙。隔天交通部長立刻到現場勘災，指示「希望這個橋樑可以快速復建。」
交通部公路局長林福山指出，「橋被沖毀了，哇，看到那個畫面的時候，我心裡想，就是完了，第一個念頭就是回過頭來，那後續要怎麼做一個這個處理」。
公路局全體動員 17天的拚搏 馬太鞍交通搶通全紀錄（圖／民視新聞）
橋斷了，身為橋樑的主管機關，第一時間就已經在想後續如何處理，公路局也隨即成立前進指揮所，動員389台大型機具，團隊決定採用「涵管便道」策略，展現驚人效率。
交通部公路局長林福山表示，「這個東分局還有花蓮這個工務段，這些站在第一線，不分這個晝夜，只要機器可以動，他人一定在，同仁從發生到現在，真的沒有所謂假日可言，每天都投入在這個，橋可以通的時候，每日就要做監控」。
搶通的不只是路，更是對人的關懷。前線段長親身投入指揮，甚至一度累倒住院，但團隊沒有一刻停歇，展現交通超人的精神，只為民眾一條安全回家的路。
10月10號那天，工程人員開心說，「耶~通車了，來！」
公路局全體動員 17天的拚搏 馬太鞍交通搶通全紀錄（圖／民視新聞）
交通部公路局長林福山說，「感謝這個整個這個團隊，在這段期間，大家把這樣子一個搶修復原的，這一個工作，當做是這輩子全心全力去投入的一件事情」。
從災害發生，到便道搶通，原本預計10月15號通車，更是提前五天就開放，路通了，民眾心也安了，公路局將也持續守護這條後山命脈，風雨無阻。
原文出處：公路局全體動員！17天的拚搏 馬太鞍交通搶通全紀錄
