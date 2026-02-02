公路局公布臺南地區春節疏運措施 建議多利用公運及及做好行前規劃免塞車
▲公路局公布臺南地區春節疏運措施 建議多利用公運及及做好行前規劃免塞車。（記者李嘉祥攝）
115年春節連續假期自2月14日起至2月22日共9天，配合國人返鄉、出遊及走春等活動，交通部公路局2日於尖山埤渡假村召開輸運記者會，交通部公路局公關科長涂文宜、雲嘉南區養護工程分局副分局長徐文義、南區公路局新建工程分局副分局長溫宏發、公路局嘉義監理所長張耀輝、西拉雅風景區管理處長許主龍、台江國家公園管理處長陳俊山、臺南市政府交通局主任秘書謝惠雄、南市警局交通警察大隊、高鐵臺南站等說明協調各相關單位、地方警察及客運業者疏運措施以及國道客運路線優惠，鼓勵民眾多使用大眾運輸作為返鄉或觀光交通工具。
公路局雲嘉南區養護工程分局表示，連假期間「台86線8K仁德路段」、「台86線17至19K歸仁－關廟路段」及「台17線139K至142K五王大橋－北門路段」可能出現車多情形，建議民眾注意即時路況、行駛替代路線，或規劃搭乘大眾運輸以提升旅遊品質；為紓解台86線歸仁至關廟車潮，連假期間每日8至12時將管制台86線歸仁交流道橋下側車道迴轉道，182線東行欲以迴轉道上台86線或自歸仁交流道下匝道欲行駛側車道至關廟交流道車輛將導引至182線接台19甲線再轉往國道3號關廟交流道，請用路人配合現場警方疏導改道行駛。
為維持道路通暢，春節期間雲嘉南區養護工程分局轄管道路將全面暫停施工並盡量撤收施工區域，也提醒臺南地區省道及快速公路無法撤收施工區域路段包含台19甲線49K+694關廟區大洲橋因應道路拓寬工程封閉改建，車輛改行西側臨時便橋；台1線331.6K至332K及333.6K至333.8K永康區因南市水利局辦理雨水下水道工程封閉北向內側2車道，外側1車道可通行；台61線283K北門交流道旁因橋面結構補強工程封閉北向外側車道及路肩，內側車道可通行；台3線367.7K楠西區橋梁改建封閉南向車道，調撥北上車道供南下車輛通行。
雲嘉南區養護工程分局指出，去年已完成西港大橋第一期交通改善，調整橋面車道配置，加寬路段中機慢車道、近路口處調整為車向分流，並於北側增設左轉專用道，減少原先車種分流時轉彎車輛與直行車輛的碰撞事故，後續也會陸續進行南北兩側下橋後平面路段的車道配置調整，打造更安全的交通環境。
為滿足國人返鄉、走春、參拜、回娘家、旅遊等行的需求，並鼓勵民眾使用大眾運輸作為返鄉或觀光的交通工具，年節期間也推出國道客運路線享原票價6折優惠（TPASS 2.0+會員優惠加碼最高可享42折），以及搭乘國道客運、高鐵、臺鐵在10小時內轉乘在地公路客運或市區客運享有一段票或基本里程免費，與指定幸福巴士免費搭乘等優惠；搭乘客運民眾可下載使用「iBus公路客運」APP查詢公路客運及市區公車路線相關客運路線、票價、班次與時刻表，減少候車時間；開車民眾也可以利用智慧化省道即時資訊服務網或下載「幸福公路」APP查詢即時交通資訊，作為路線規劃或改道參考。
嘉義區監理所所長張耀輝籲請國人響應「幸福綠色運輸」，減少私人運具避免塞車。如需自行開車，出門前先檢查輪胎、油水及燈光等，養足精神再上路，勿疲勞駕駛，並注意車前狀態；親友聚餐飲酒，可以指定未喝酒者駕駛、找代駕、搭計程車，車輛行駛接近路口應減慢速度，轉彎前暫停，並擺頭察看確認左右有無人車，遇有行人應停等禮讓行人優先通行，也提醒民眾搭乘公共運輸或遊覽車等大型車行經高、快速公路時，4歲以上乘客須全程繫上安全帶，4歲以下且體重在18公斤以下兒童應安置於安全椅，以維護安全；連假期間，監理所站會同警方在國道服務區及風景區執行監警聯合稽查勤務，加強稽查遊覽車、客運車之車輛安全設備及駕駛人資格審查等項目，確保乘客安全。
