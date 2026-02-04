公路局啟動春節交通疏運措施 加強風景區易壅塞路段疏導

公路局啟動春節交通疏運措施，籲駕駛人遵守指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

因應今年春節十四日至二十二日九天連續假期，公路局南區養護工程分局啟動台東地區春節交通疏運計畫，針對台東轄區多處鄰近風景區易壅塞省道路段，完成交通疏導策略，將全力維持返鄉及旅遊交通順暢與行車安全。

南分局依交通量預估，十七日至十八日為返鄉高峰，十九日至二十日為旅遊高峰，二十一日至二十二日為收假尖峰。針對多處鄰近風景區易壅塞省道路段，包括台九線金崙、多良、初鹿、池上及關山市區，及台十一線小野柳、水往上流、三仙台與八仙洞等路段，已完成交通疏導策略，包含替代路線規劃、彈性調整號誌、設置指引標誌，並協調地方警力與觀光單位設置臨時停車場及加強取締違停。

廣告 廣告

南橫公路台二十線梅山口至向陽路段，連假期間全線開放通行；台九線部分瓶頸路段實施車道漸變措施，並視交通狀況彈性調整。另大鳥路段災後復建工程，春節期間維持雙向各一車道通行，各大型活動及旅遊熱點也已規劃專屬疏運動線。

公路局呼籲民眾多加利用「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路ＡＰＰ」，即時掌握省道與國道路況。出發前先完成車輛檢查，妥善規劃行程、避開尖峰時段，或改搭大眾運輸工具。行車途中遵守交通規則與員警指揮，共同確保春節交通安全與順暢。