公路局啟動春節疏運計畫 中部易雍塞路段曝光

公路局從2月13日至23日，實施交通疏運計畫，中部易雍塞路段曝光。（圖：寇世菁攝）

今年春節9天連假，公路局從2月13日至23日，實施交通疏運計畫，中區養護工程分局今天（5日）表示，13日下午是返鄉車潮，台61線、台74線快速公路可能車多，18日（初二）至21日（初五），短程出遊，台74線及大甲鎮瀾宮等觀光景點恐車多，21日（初五）至23日（初七），台61線北上可能出現收假車潮，請用路人注意。

交通部公路局中區養護工程分局今天召開記者會，說明春節期間易壅塞路段疏導措施、國道替代路線、管制路段。副分局長楊凱麟說，台中地區省道易壅塞路段是台74線快官系統及霧峰系統，預估交通尖峰是2月17日（初一）至2月20日（初四），尖峰時段是每日上午9時至下午13時，如國道3號出現壅塞狀況，呼籲用路人提前改道，如快官系統交流道壅塞，可改由彰興路交流道下，接台14丙彰興路再接台14線彰南路，往國道3號草屯交流道，或改由五權西路交流道下，接環中路至台14線彰南路，往國道3號草屯交流道。如霧峰系統交流道壅塞，則由大里二交流道下接環河路，轉接台63線中投公路，再接台14線芬草路至國3草屯交流道。

公路局中區養護工程分局指出，國道是春節連續假期間大多數用路人南來北往主要路徑，中部地區國道壅塞時，可改選擇台74線及省道台3線等道路。為方便用路人在國道壅塞時，容易找到省道替代路線，在重要轉換點設置Q版「幸福公鹿」指示牌，建議用路人轉換替代路線時，跟著公鹿走。

另外，台61線主要交通瓶頸是台61線中彰大橋改善工程施工路段，工區因採半半施工，車道由原南北各兩車道縮減為雙向各1車道通行，為避免壅塞，龍井路段實施禁止3.5噸大貨車於連假期間通行，呼籲大貨車連假期間改行駛台17及台61線平面道路。

公路局中區養護工程分局表示，台中地區熱門風景區，包括高美濕地、大甲鎮瀾宮、新社地區及谷關風景區等，中部國道壅塞時，可改走台61線、台1線及台3線等省道路線前往；台8臨37線中橫便道管制路段，為方便大梨山居民返鄉，特別在春節期間（2月13日至2月23日）增加為5個開放通行時段，於每日7時、10時、12時、14時及16時30分，從上谷關及德基兩端管制站雙向同時放行，如遇到天候狀況不佳或颱風豪雨地震仍將封閉道路管制通行。

台中區監理所副所長王英泰表示，春節假期國道客運88條指定路線六折優惠，搭配TPASS2.0常客優惠，最高享票價42折，返鄉出遊免開車，民眾可多加利用。（寇世菁報導）