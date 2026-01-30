公路局嘉義地區春節疏運措施 提醒民眾做好行前規劃掌握路況免塞車

【記者吳瑞興 劉芳妃／嘉義市 報導】今年春節連續假期自2月14日起至22日共9天，配合國人返鄉、出遊及走春等活動，交通部公路局雲嘉南區養護工程分局、嘉義區監理所、南區公路新建工程分局將協調各相關單位、地方警察及客運業者全力參與疏運工作，以帶給民眾優質的用路環境。

交通部公路局雲嘉南區養護工程分局長郭清水表示，有鑑於連假期間「台18線中埔、石棹及阿里山森林遊樂區路段」可能出現車多情形，因山區路段停車位有限，建議民眾搭乘大眾運輸提昇旅遊品質。台18線中埔-頂六路段常因下山車流集中、國道匝道儀控管制造成車多，該分局提供上山及下山2條替代路線，建議下山後使用國道3號北上的民眾可行駛替代路線轉往國道3號竹崎交流道；國道3號南下車輛亦可提早下竹崎交流道行駛替代路線前往奮起湖、阿里山方向；「台3線266K-269K梅山路段」因受號誌影響，於2月17日至2月20日11-13時（南下）及16-18時（北上）也可能出現車多的情形。

▲交通部公路局雲嘉南區養護工程分局等單位提供看板說明，讓人一目了然。（圖：劉芳妃攝）

阿里山國家風景區管理處也依往例於春節期間（2/17-2/21 9-17時）針對石棹往奮起湖（縣道169）實施小車單向管制，前往奮起湖車輛由台18線63.5K處行駛頂石棹輔助道路、轉169線往奮起湖，回程則行駛169線往石棹；請民眾行經該路段時，遵守現場管制小心慢行，或可至61K停車場（樂野服務區）停車後搭乘接駁專車前往奮起湖。

為維持道路通暢，春節期間雲嘉南區養護工程分局轄管道路全面暫停施工並盡量撤收施工區域，番路鄉「台3線吳鳳橋改建工程」將維持封閉北上車道，車輛行駛原南下車道及便橋；阿里山鄉「台18線70K+100等2處災害明隧道修復工程」近期將開工，春節期間將停工並維持主線暢通。

▲與會交通相關單位也預祝大家春節快樂．行車平安。（圖：劉芳妃攝）

另，台82線為嘉義地區東西向往來重要道路，雲嘉南區養護工程分局於114年將台82線28公里處鄰近中和交流道低窪路段辦理路面加高工程，維持颱風豪雨期間順暢通行；又因應2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，台18線高鐵大道及台82線快速公路是進出燈區的重要道路，雲嘉南區養護工程分局也配合完成大範圍的路面刨鋪，使路面更平整，標線更清晰，增進行車舒適安全。

交通部公路局雲嘉南區養護工程分局籲請民眾做好行前規劃，多搭乘大眾運輸，避免因道路壅塞影響出遊好心情；提醒駕駛人勿疲勞駕駛、酒後駕車。疏運措施、即時路況可至交通部公路局網站（https://www.thb.gov.tw）、智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）及幸福公路APP，或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。