公路局嘉義地區春節疏運 籲請民眾做好行前規劃掌握路況

（記者黃信峯／嘉義報導）春節連續假期自2月14日起至2月22日共9天，配合國人返鄉、出遊及走春等活動，交通部公路局今（30）日辦理「嘉義地區115年春節疏運記者會」，由雲嘉南分局郭清水分局長主持、嘉義區監理所張耀輝所長、新工南分局林俊和分局長協助辦理；嘉義市政府警察局楊慶裕副局長、阿里山國家風景區馬紀維主任、國營臺灣鐵路股份有限公司嘉義站張環麟站長、嘉義市政府交通處賴義龍科長、嘉義縣政府建設處陳思良科長、嘉義縣警察局交通隊黃茂峰隊長等人共同出席，說明春節疏運規劃、交通管制措施及公共運輸優惠，以帶給民眾優質的用路環境。

圖/交通部公路局辦理「嘉義地區115年春節疏運記者會」，說明春節疏運規劃、交通管制措施及公共運輸優惠。記者黃信峯攝

連假期間「台18線中埔、石棹及阿里山森林遊樂區路段」可能出現車多情形，因山區路段停車位有限，建議民眾搭乘大眾運輸提昇旅遊品質。台18線中埔-頂六路段常因下山車流集中、國道匝道儀控管制造成車多，交通部公路局雲嘉南區養護工程分局提供上山及下山2條替代路線，建議下山後使用國道3號北上的民眾可行駛替代路線轉往國道3號竹崎交流道；國道3號南下車輛亦可提早下竹崎交流道行駛替代路線前往奮起湖、阿里山方向；「台3線266K-269K梅山路段」因受號誌影響，於2月17日至2月20日11-13時（南下）及16-18時（北上）也可能出現車多的情形。

阿里山國家風景區管理處將依往例於春節期間（2/17-2/21 9-17時）針對石棹往奮起湖（縣道169）實施小車單向管制，前往奮起湖車輛由台18線63.5K處行駛頂石棹輔助道路、轉169線往奮起湖，回程則行駛169線往石棹；請民眾行經該路段時，遵守現場管制小心慢行，或可至61K停車場（樂野服務區）停車後搭乘接駁專車前往奮起湖。

為維持道路通暢，春節期間雲嘉南區養護工程分局轄管道路全面暫停施工並盡量撤收施工區域，番路鄉「台3線吳鳳橋改建工程」將維持封閉北上車道，車輛行駛原南下車道及便橋；阿里山鄉「台18線70K+100等2處災害明隧道修復工程」近期將開工，春節期間將停工並維持主線暢通。

台82線為嘉義地區東西向往來重要道路，雲嘉南區養護工程分局於114年將台82線28公里處鄰近中和交流道低窪路段辦理路面加高工程，維持颱風豪雨期間順暢通行；另外因應2026台灣燈會在嘉義舉辦，台18線高鐵大道及台82線快速公路是進出燈區的重要道路，雲嘉南區養護工程分局也配合完成大範圍的路面刨鋪，使路面更平整，標線更清晰，增進行車舒適安全。

春節暨二二八和平紀念日連續假期即將到來，為紓解返鄉及出遊人潮，並鼓勵民眾多加利用公共運輸，交通部公路局推出國道客運路線史上最大規模優惠措施。活動期間內，民眾搭乘國道客運路線可享原票價6折或85折優惠；另配合TPASS 2.0＋優惠措施，會員累積搭乘次數再加碼最高30%折扣，等同最高可享42折或6折優惠。

除國道客運票價優惠外，公路局亦推出轉乘優惠措施。凡搭乘高鐵、臺鐵或國道客運後，於10小時內轉乘在地客運路線，即可享有1段票或基本里程免費，以及免費搭乘指定幸福巴士路線。

嘉義區監理所張耀輝所長提醒，返鄉及出遊前可利用「iBus公路客運APP」及「幸福公路APP」查詢並即時掌握各地交通、客運路線、時刻表、票價及班車預估到站時間等相關資訊，行前預為準備規劃行程，避開塞車路段，享受新春好時光。

籲請民眾做好行前規劃，多搭乘大眾運輸，避免因道路壅塞影響出遊好心情；提醒駕駛人勿疲勞駕駛、酒後駕車。疏運措施、即時路況可至交通部公路局網站、智慧化省道即時資訊服務網及幸福公路APP，或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。

