公路局為了強化路口安全宣導，跟臺鐵公司舉辦「代言人跟影片發布記者會」，邀請職棒選手吳念庭、跟前職棒球員吳復連父子檔，擔任路口交通安全大使，透過球員魅力與棒球應援元素，宣導道安意識，喚起駕駛與行人對路口安全的重視。

公路局路口安全宣導片：「爸紅燈啦，過馬路先不要滑手機，比較安全啦，抱歉抱歉。」今年中職打擊王吳念庭，跟棒球頑童吳復連，父子檔接下路口交通大使的重責大任，倆人拍宣傳片，吳念庭說，很像回到小時候，跟爸爸一起傳接球，公路局透過球員魅力、跟棒球元素，宣導道安意識。職棒選手吳念庭：「就是呼籲大家，過馬路的時候要專心通行，駕駛朋友能禮讓行人，以這個宣導呼籲大家，交通安全上面要更加注意。」

公路局守用路人 球星吳念庭.吳復連扛交通安全大使

職棒球星「吳念庭、吳復連」擔任公路局路口安全宣導大使。（圖／民視新聞）為了強化路口安全宣導，公路局跟台鐵合作，在台北車站舉辦發布記者會，吳念庭說，不管是球場上，還是生活中、馬路上，「專心」很重要，吳復連更以「守備」來比喻過馬路，平安回家，比任何全壘打都重要。前職棒球員吳復連：「我覺得還是要專注力（足夠），剛剛司長有講，把大家當做自己的家人，（能夠）平安回家。」

公路局守用路人 球星吳念庭.吳復連扛交通安全大使

公路局跟台鐵公司在台北車站舉辦記者會。（圖／民視新聞）公路局也是用心良苦，為了徹底甩開行人地獄的臭名，降低道安事故，高齡換照鎖定長者找沈文程來宣導，穿越路口則不分年齡，那就是棒球明星最適合，一樣不分對象，不同年齡層對症下藥。公路局局長林福山：「最近這一兩年，整體交通事故的傷亡人數，都是逐年在下降，下降的速度，我們總是期待能更快一點，（過馬路時）沒有必要的聊天，或是到路口的時候，就主動把手機收起來，放在口袋裡面，專心過馬路。」就像棒球一樣，公路局也希望，透過路口安全宣誓儀式，人人都能是最佳防守員。

