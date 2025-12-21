公路局宣導交通安全 找來「保庇女神」王彩樺快閃宣導

南部中心／鄭博暉、蘇晟維 台南報導

為了推廣用路人對交通安全的風險意識，交通部公路局跨界，找來藝人王彩樺，21日前進台南大天后宮，結合宮廟信仰文化，舉辦宣導快閃活動，現場吸引了滿滿的鄉親，除了要來看藝人，也能獲得最新的交通安全知識，一舉數得。

找來保庇天后王彩樺擔任宣導代言人，又唱又跳，交通部公路局，為了深化用路的風險意識，選在台南大天后宮前，舉辦宣導快閃活動，吸引了滿滿的鄉親來到廟埕參與，現場有獎徵答活動，王彩樺跟鄉親的趣味互動，也逗樂全場，跳過過往的制式宣導模式，讓信仰文化與交通安全的跨界結合，不但讓交通安全的觀念，更深入基層普羅大眾心中也活動也藉由王彩樺招牌的親切風格，讓大家對日常用路的潛藏風險，可以有更多認識。

藝人王彩樺指出，「宣導就是說，路人一定要過斑馬線，不要從路段中間這樣穿越，想說一點點小距離，不要緊啦不用走斑馬線，千萬不可以，這個斑馬線很重要，因為行人現在最大，你現在走斑馬線車子都要讓你。」，交通部常務次長林國顯表示，「這個活動主要就是希望讓大家，注意有一些平常沒有注意的習慣，然後用大家比較通俗的語言跟說法，讓民眾理解，也回去把這個觀念，跟家人跟長輩跟小孩都讓他說明。」透過更多源的宣導方式，希望大家出門都能獲得保庇，平安回家。

