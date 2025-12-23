公路局宣導「路口停讓」掌握流量密碼！出動台鋼雄鷹啦啦隊 還找吳復連、吳念庭父子代言

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

公路局與台鐵公司今（23）日舉辦強化路口安全宣導記者會，現場飄起濃濃棒球味，不但找來台鋼雄鷹啦啦隊暖場表演，還職棒選手吳念庭與前職棒球員吳復連父子檔擔任路口交通安全大使，盼能讓政策宣導更佳。公路局長林福山強調，守護路口安全不只是遵守交通規則，更是每一個駕駛人與行人須共同保護彼此的責任與默契！

林福山說明，這次與吳復連、吳念庭父子合作，期盼透過球星代言與拉拉隊應援形式，並在台北、高雄進行快閃活動，將「用路風險」轉化為人人可以理解並會注意落實實踐的行動守則。吳念庭也說，當了爸爸之後更加注意道路安全，無論是開車、走路都更專注路況，看見有行人在行穿線上會主動停讓，穿越路口也會避免低頭看手機，會依號誌通過馬路，傳遞「專心」重要性。

交通部路政及道安司吳東凌司長指出，「車輛看見行人要主動停讓、行人穿越路口要專心通行」是「每天都會遇到，也應該要做到，但常常被忽略」的安全細節，期盼透過吳復連教練及吳念庭選手會交通大使的代言傳遞及互動，用更生活化、更好記的方式讓大家印象深刻，進而落實在日常的每一刻。

公路局說明，為強化宣導行經鐵路平交道前「停、看、聽」，台鐵公司總工程師陳詩本也在記者會中宣導，要專心駕駛，確定雙向無往來列車、遮斷桿完全升起後才通過，並要遵守平交道不迴轉、不臨停、不倒車，也在提醒與柵欄、軌道保持至少5公尺距離，要保持淨空，讓平交道永遠安全無虞。

