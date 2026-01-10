公路局推國道客運路線優化 年底前提整併調整方向

（中央社記者黃巧雯台北10日電）為提升客運業者經營效率，交通部公路局持續就載客績效、路線重疊性及民行需求，滾動檢討路線整併調整方案，擬以分區方式評估，針對國道客運路線優化，估年底前陸續提出整併調整方向。

客運近年來除了面臨駕駛缺工問題外，還面對台灣高鐵、台鐵競爭，其中國光客運因不堪虧損，去年8月底至9月上旬共停駛南部14條路線。

目前公路客運路線共491條，其中國道客運140條、一般公路客運351條。公路局表示，持續就載客績效、路線重疊性及民行需求等面向，滾動檢討路線整併調整方案。

為提升國道客運整體經營效率，交通部公路局運輸組組長梁郭國接受媒體聯訪時指出，除了運價調整與人力招募等措施外，今年規劃從國道客運路網優化著手，主要考量部分路線站位、行駛路線及交流道停靠規劃，為20、30年前訂定，亟需重新檢視與調整。

「去年國光客運14條路線被整併，就是第一步。」梁郭國表示，國道路線路網優化或整併已在去年下半年啟動，接下來也會進行類似整合，其中今年上半年將完成中長途、東部路線優化，下半年將著重於中短途，像是基隆、桃園、新竹、台中等。

梁郭國指出，包含台北－基隆、台北－桃園、台北－台中、台北－台南及台北－高雄等短、中、長程路廊，除了同一路廊內各業者路線整體納入檢討外，還將透過分區、分路廊方式，盤點有哪些路線可以合併、增加或調整。

梁郭國表示，過去台北－高雄可能有3、4家國道客運經營，透過路線、班次整合，業者就不必開那麼多班次，也能提供足夠的班次提供民眾搭乘，無論對民眾、業者都是很好的情況。

不過，梁郭國強調，並非所有國道路線都會納入調整範圍，部分經營不錯的路線就不需變動，他舉例，例如台北－宜蘭路線運量已恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前9成以上，在檢討時也會檢視路線的營運效益。

除了中長途路線整併，公路局將進行中短程區域生活圈路線調整，這波將是30年來最大一次變動。公路局長林福山表示，無論都會區通勤旅次路線或長途路線優化目前已同步展開，希望今年底前針對國道客運路線優化，與相關單位、團體共同討論出具體可行的措施，並整合業者量能實施。（編輯：李亨山）1150110