公路局推AI車、無人機橋檢 降低巡檢員安全風險

（中央社記者曹亞沿苗栗16日電）傳統橋梁檢測多仰賴人工目視，但有些橋梁地處險峻，且作業人員徒步路肩巡檢風險高。公路局推無人機橋梁檢測及AI橋檢車，不僅能破除視線死角，也降低人員安全風險。

全台車行橋梁約2.2萬座，交通部公路局轄管約3348座。公路局中區養護工程分局養護科長蔡宜宏表示，傳統橋梁檢測仰賴人工目視，但很多橋梁位在濱海或山谷等險峻地點，人員不易檢測。

蔡宜宏表示，中區養護工程分局108年起陸續與黎明工程顧問公司、工業技術研究院及台達電子合作，推動無人機AI智慧橋梁檢測系統及AI智慧橋梁橋檢車。

蔡宜宏說，有些橋梁劣化位置在檢測人員視線死角，可透過無人機檢出，目前已完成苗栗、彰化、南投等14座橋梁實地檢測，以AI分析辨識出混凝土裂縫、剝落、滲水、鋼板生鏽等劣化狀況，偵測準確率可達78％以上，不僅成本約傳統橋檢的60％，還能消除作業人員攀爬檢修車等風險。

傳統公路橋檢需由人員徒步橋梁路肩目視，危險性高，過去就曾發生巡檢人員被撞死事件。交通部統計111年至114年國道施工車輛或緩撞車遭撞事故約454件，平均每3天就發生一起事故。

中區養護工程分局開發AI橋檢車，配備5組鏡頭及1組GPS，針對橋護欄、伸縮縫及排水設施，採多視角拍攝結合AI影像辨識技術進行檢測，取代傳統徒步檢測，大幅降低檢測人員安全風險。

黎明工程顧問公司副總李坤哲說，過去人工檢測時，至少需出動8名檢測人員、4台車，耗時2天完成。現在導入無人機及AI技術後，一座橋只需出動1台車、1台無人機共5人，約半天即可完成，重點是完全不需交通管制，盼未來可逐步擴大應用。（編輯：林恕暉）1150116