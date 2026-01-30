公路局提供多項優惠 鼓勵民眾春節連假利用大眾運輸

其他人也在看
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 239則留言
「大量取消」4.5月飛日本航班惹怨 虎航道歉曝原因
許多台灣人都非常喜愛前往日本旅遊，不過昨天(29日)有許多旅客發文抱怨，虎航班機遭到異動，而且時間幾乎都集中在今年的4到5月，包括飛往北海道、東北的班機都有影響。旅客無奈行程跟飯店都安排好了，卻得重新...華視 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
花蓮春節訂房僅3成 老字號渡假村2月起暫停營業
春節連續假期有9天，花蓮春節訂房狀況仍未見回升，至今整體訂房率僅約二至三成，低於往年水準，就連經營多年的老字號渡假村，也宣布自2月1日起暫停營業整修，不過縣府仍然喊話，目前花蓮整體交通、路況及多數景點已恢復正常，春節期間也規畫多項活動，盼能逐步挽回遊客信心。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
旅日注意！JR東日本旅客專用鐵路周遊券 這天起全面改版
旅日注意！JR東日本旅客專用鐵路周遊券 這天起全面改版EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
桃機台日入境事先確認再上路 大幅縮短入境日本通關時間
「台日機場入境事先確認」作業自今（29）日起至2月25日再次實施，由桃園國際機場與日本出入國在留管理廳合作，旅客搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航4家國籍航空、共15條航線、預計122個航班，可在桃園機場先行完成入境審查，大幅縮短抵達日本後的通關等待時間。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
華航豪華經艙大升級 機上備品、服務流程優化
中華航空豪華經濟艙大升級，從機場報到、機上備品、餐飲設計到服務流程皆同步優化，2月 1日起更推出全新豪華經濟艙餐具，秉持「華航品質，從心做起」的理念，打造細緻尊榮貼近商務艙的飛行體驗，為中高端旅客提供更貼心，更具價值感的購票選擇，展現華航深耕品牌價值的用心。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1則留言
天元宮櫻花季開跑！幾米繪本打造夢幻場景 賞櫻免塞車攻略出爐
淡水花見櫻花季自1月29日起至2月11日，在淡水區北新路無極天元宮盛大展開。今年除可欣賞盛開的三色櫻外，更結合藝術家幾米繪本世界與夜間燈光設計，打造浪漫粉色櫻花場景，預期將吸引大量民眾湧入賞花。淡水警分局也提前公布交通疏導與管制措施，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，避免塞車之苦。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
領先業界！華航豪華經濟艙免費託運行李單件 28 公斤
領先業界！華航（2610）今（29）日宣布全面升級豪華經濟艙權益，從機場報到、機上備品、餐飲設計到服務流程皆同步優化，2月1日起更推出全新豪華經濟艙餐具，打造細緻尊榮貼近商務艙的飛行體驗，更領先業界提供單價免費託運行李單件28公斤，高於長榮航空（2618）、星宇航空（2646）的單件23公斤，為中高端旅客提供更貼心，更具價值感的購票選擇。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 發表留言
AI又出包！生成澳洲「不存在的溫泉」
[NOWnews今日新聞]澳洲一間旅遊公司，近日在網路上刊登一篇由AI生成的文章，大力推荐旅客造訪塔斯馬尼亞（Tasmania）一處幽靜的北部溫泉，遊客蜂擁而至，當地飯店老闆非常困惑，因為這個溫泉根本...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 1則留言
澎湖好行3路線推廣 獲觀光署評鑑優等肯定
交通部觀光署台灣好行去年評鑑結果出爐，澎湖好行推動單位「澎湖縣政府」與客運業者「澎湖縣公共車船管理處」雙雙榮獲評鑑優等獎，再度獲頒「績優推動單位」及「績優客運業者」獎項，由「澎湖女兒」觀光署長陳玉秀頒獎表揚。澎湖好行為增加遊程多元性，自2024年起從原先北環、湖西線，增闢第3條「澎南線」，其中規劃參自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
日本旅遊NG行為不要做！迪士尼用自拍桿、搭計程車動手開關門⋯這些事做了小心被討厭
日本旅遊NG行為有哪些，你知道嗎？出國人潮不斷，尤其喜愛到日本旅遊的民眾越來越多。但其實赴日旅遊有不少眉角，過去曾發生YouTuber蔡阿嘎拍攝「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片挨批不禮貌；網紅長笛姐姐也曾在東京迪士尼拍攝抖音遭炎上。究竟去日本旅遊哪些NG行為要注意？趕快跟著Yahoo新聞編輯室一起了解，才不會在日本旅遊，踩到地雷而不自知哦！Yahoo新聞編輯室 ・ 2 年前 ・ 55則留言
PokéPark KANTO「寶可樂園：關都」懶人包：時間、地點、門票、活動內容一次看
全球首座寶可夢戶外常設樂園——「寶可樂園：關都」，即將在東京讀賣樂園內正式開幕。這座以初代《寶可夢 紅／綠》關都地區為藍本打造的園區，門票自預售起便迅速預訂一空。它究竟有何魅力？編輯整理以下懶人包，包含必玩亮點、票種價錢與權益差異比較與到實戰攻略，帶你搶先規劃這趟真實的寶可夢冒險。Yahoo遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
〈 中華旅遊 〉翠峰湖倒影如畫 漫步檜木林
記者林怡孜∕台南報導 春節假期適合遠離塵囂、沉浸於山林自然之美。中華旅行社特別推出「…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
港旅局攜台灣旅行社 推出「聰明玩香港超值機加酒方案」
台灣赴港旅遊人數大幅成長，2025年台灣訪港旅客人次達157.8萬，較2024年成長約27％，其中過夜旅客86.9萬、年增20％。其中46歲至55歲占55％、年增34％。過夜旅客在香港停留時間2.6夜，人均消費約5,504元港幣，亦均較2024年成長。中時財經即時 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
台鐵平溪線停駛近百日今試運轉 估31日全線恢復通車
台鐵平溪線去（2025）年因豪雨致災，10月下旬停駛至今，台鐵公司針對全線致災的7個上邊坡已經進行掛網等加固工程，至於崩塌最嚴重的「嶺腳站」附近下邊坡，第一階段也修復完畢，且新設擋土牆。今（29）日起平溪線進行試運轉，若確認安全無虞，本週六（31日）起就會恢復行駛。公視新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
春節訂房率台南、嘉義市衝前三 墾丁仍不比疫情前
春節九天連假，觀光署近期統計嘉義市、台南訂房率位居各縣市前三名，兩地都有飯店平均訂房超過九成，據分析，嘉南地區在地旅遊資源集中、餐飲性價比高，都是誘因；屏東墾丁不少飯店或民宿，春節維持一般假日房價，訂房仍不比疫情前。聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
不只綠美圖！2026全台話題新景點 城堡、美術館、秘境隧道一次踩點
2026 最受矚目的全台新景點，城市散策、親子放電、文青拍照路線全包。除了有台中話題爆棚的「綠美圖」，從國際建築大師操刀的美術館、宛如走進童話世界的夢幻城堡，到藏身山海之間的百年秘境隧道，一座座全新地標正陸續登場。有人為建築而旅行、有人為藝術而出走，你呢? 來把下一趟台灣旅行清單更新起來吧!Yahoo旅遊夯即時 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
山下映明月 太魯閣部落文化重生契機
0403大地震，重創花蓮太魯閣國家公園，山崩的畫面，至今仍記憶猶新。位在布洛灣台地、深耕在地20年的山月村，因此被迫歇業。遊客走不進山上，但重建的腳步沒有停歇，看似災後觀光的停頓，在與太管處攜手合...大愛電視 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
高山峰赴沖繩旅遊打高爾夫球 逛在地職人店、為圓夢租吉普車代步！｜【明星旅遊趣】
藝人高山峰出道多年，從過往主持外景節目到參與電視劇、舞台劇等演出，都展現主持及表演實力，如今移居泰國的他，也時常在社群分享在曼谷的日常，累積許多粉絲喜愛，其中，更時常分享熱愛的高爾夫球運動，去年底更為了打球與朋友赴沖繩旅遊。Yahoo旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 1則留言
南橫公路春節假期擴大開放 梅山口到向陽段取消週二三四禁行管制
為了讓民眾在115年度長達9天的春節連假中，能更彈性地規劃南橫公路旅遊行程，公路局特別調整了南橫公路台20臨105線（梅山口至向陽路段）的交通管制措施。原本常態性於每週二、三、四實施的禁行規定，將在2月14日至2月22日春節期間全面取消，開放用路人通行。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言