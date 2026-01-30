公路局提供多項優惠 鼓勵民眾春節連假利用大眾運輸

日本旅遊NG行為有哪些，你知道嗎？出國人潮不斷，尤其喜愛到日本旅遊的民眾越來越多。但其實赴日旅遊有不少眉角，過去曾發生YouTuber蔡阿嘎拍攝「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片挨批不禮貌；網紅長笛姐姐也曾在東京迪士尼拍攝抖音遭炎上。究竟去日本旅遊哪些NG行為要注意？趕快跟著Yahoo新聞編輯室一起了解，才不會在日本旅遊，踩到地雷而不自知哦！

Yahoo新聞編輯室 ・ 2 年前 ・ 55 則留言