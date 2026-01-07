公路局擬開放僑生開大客車！月薪5萬起需通過「華語測驗」

台灣公路局近期提出修法建議，計畫開放僑外生從事客運及貨運駕駛工作，以解決長期以來的駕駛人力不足問題。根據統計，目前公路客運缺員671位，市區客運更缺少1344位駕駛，總計缺口高達2015位。為了確保語言溝通無礙，公路局已將外籍駕駛的華語能力測驗等級從基礎級提升至進階級，並要求參與者必須具備相關的駕駛證照和完成必要的訓練課程。

台灣公路局近期提出修法建議，計畫開放僑外生從事客運及貨運駕駛工作，以解決長期以來的駕駛人力不足問題。（資料示意圖／翻攝畫面）

根據公路局的說法，外籍客運駕駛的薪資將起薪5萬元，而貨運駕駛的薪資則為4.3萬元。這一提案旨在吸引更多的僑外生進入台灣的交通運輸行業，並希望藉此解決人力資源的短缺問題。勞動部曾對此修法表示關注，擔心僑外生的語言能力可能不足以擔任駕駛職務，因此要求公路局提出更周全的配套措施。

在此背景下，公路局已針對相關法規進行評估，並將修正意見提交勞動部進行進一步的討論。若法規獲得通過，將開啟僑外生從事客運駕駛的可能性，為台灣的交通運輸業帶來新的活力。

