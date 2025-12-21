公路局攜手保庇天后王彩樺在台南天后宮快閃

台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......

風傳媒 ・ 1 天前 ・ 559