公路局春節疏運措施出爐 呼籲避開車潮路段

公路局推出春節期間懶人包，一看就知道。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕／基隆報導

春節連假北分局轄管國道、省道疏運措施出爐，今年春節假期有九天，預估北部地區南下返鄉車潮，在二月十三日下午五點到十六日除夕上午，會陸續湧現，雖然提早二天放假分散返鄉車潮，國道南下方向仍可能在尖峰時段壅塞。

公路局北區養護工程分局建議，在國道一號、三號車多時，可選擇台61線做為替代路線。分析近三年春節期間，北部地區交通特性，預估有四波車潮，第一波南下返鄉圍爐，在二月十三日下午五點到十六日除夕上午，台64、65、66線快速公路銜接國道路段，以及台61線西濱南下，即台15線七十公里鳳鼻到七十六公里新竹市延平路，會有較多車流。第二波初一參拜；短途走春在二月十七日大年初一，全日車流無方向性，省道周邊廟宇、短途走春及觀光風景區道路皆車多。

第三波是在初二回娘家、初三中長程出遊，傳統習俗自二月十八日初二到十九日初三，中長程車潮，出現在各郊區省道及快速公路，各觀光風景區熱點車潮達高峰。第四波收假期間，在二月二十日初四下午一點開始到二十二日初六，出現於台61線北上香山路段及各銜接國道的周邊要道。

公路局轄管省道的管制與疏導措施，公路局北區公路新建工程分局辦理台64線銜接台61線增設南向出入匝道工程，已在一一三年十二月二十四日啟用，台64線南下返鄉或出遊用路人，可直接使用無縫銜接台61線主線，有效節省台北港前平面號誌化路口停等壅塞時間。台68線西行南寮匝道，自二月十三日晚間十點到二十二日初六深夜十一點，禁止左轉台15線南下，用路人需直行到台68線西行終點榮濱路，再轉東大路或天府路匯入台15線南下。

台61線新港三街口自二月十三日晚間十點到二十二日初六深夜十一點封閉；鳳鼻尾隧道北口的竹一路口，由二月十三日下午三點開始，封閉持續到二十三日初七上班日上午九點，預估在十六日除夕到十九日初三返鄉團員圍爐、廟宇祈福、走春及回娘家等傳統習俗，南下方向每天會有較大車流。

二月二十日初四下午一點到二十二日初六，用路人陸續北返回工作崗位，北區養護工程分局為維持台61線疏運路廊用路安全，聘請義交在重要號誌化路口協助疏導，屆時請用路人遵守現場義交人員的指揮，確保路口淨空，依序前進。