台中龍井一位農民控訴公路局外包商在清運台一線路邊垃圾時，竟將大型廢棄物直接丟到他的農田裡。這些廢棄物包括汽車坐墊、花盆和玻璃碎片，不僅影響農耕作業，更對農民安全造成威脅。台中工務段回應已協助清運垃圾，並將調查該事件狀況。

公路局清省道垃圾 農民怒控：汽車坐墊、玻璃丟我田。(圖／TVBS)

在台中龍井中華路三段，路旁擺放了數個三角錐，引人注目。在通往農田的小路上，竟有被拆卸下來的汽車坐墊丟在這邊，包括雙人座和單人座，全都被倒扣在地上。農田主人林先生非常憤怒，他表示這些廢棄物是公路局中區養護工程分局台中工務段的外包商所丟棄的。林先生指出，這些大型廢棄物原本位於路邊，但被外包商從幾公尺外的路邊搬到稻田的斜坡道上。其中包括大花盆、墊子和大型廢棄物，更令人擔憂的是，現場還散落著數塊玻璃碎片。

農民控公路局外包商清垃圾亂丟農田。(圖／TVBS)

林先生拿出他的雨鞋，上面被玻璃劃破破一個洞。他擔心的不只是雨鞋被割破，更擔心農民若赤腳下田，可能會踩到玻璃造成傷害。此外，他近期準備翻土，若農機具開進田裡遇到這些廢棄物而損壞，後果將更為嚴重。

林先生不滿地表示，公路局外包商這幾天到省道進行例行的路肩清潔養護工作，小垃圾會掃起來帶走，但不知道是誰亂丟在路邊的大型廢棄物，卻被公路局外包商轉丟到他的農地上。他發現這情況後，已向台中工務段反映請求處理，但過了幾天仍未見人前來處理。

外包商清垃圾亂丟農田 農民踩玻璃險受傷。(圖／TVBS)

對此，台中工務段回應表示，已經請承包商協助搬離這些廢棄物。他們同時強調，當天現場不只有一個單位在場工作，將會進一步調查釐清外包商當時的處理狀況，以確定責任歸屬。

