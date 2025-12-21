公路局結合宮廟宣導交安 王彩樺台南唱跳「保庇」

（中央社記者楊思瑞台南21日電）交通部公路局與台南祀典大天后宮合作，今天在廟前廣場舉辦宣導用路人風險意識活動，邀請藝人王彩樺透過表演及有獎徵答等互動，呼籲民眾重視行人與駕駛人應注意事項。

交通部公路局舉辦結合宮廟文化快閃宣導用路人風險意識活動，台南場今天在台南祀典大天后宮廟前廣場舉行，邀請「保庇天后」藝人王彩樺擔任宣導代言人，搭配電音三太子表演，並以招牌風格與民眾進行有獎徵答等互動，現場相當熱絡。

交通部次長林國顯致詞表示，此次用較輕鬆方式宣導行人使用道路安全，希望行人本身與汽機車駕駛人都能更加小心，尤其大家很容易忽略的小地方，例如行人任意穿越馬路、走路看手機，等於是把生命交給開車或騎車的人，是非常不安全的行為。

林國顯表示，有時汽車駕駛人為了撿拾車內的水杯、零食等物品，短暫將視線移開道路，也容易造成很大危害，希望大家養成習慣，上車後把隨身物品安置妥當再上路。

他說，交通部公路局持續推動「道安三箭」，包括路口行人穿越線退縮、汽車車窗隔熱紙不能太黑、以及路口加強燈光照明，也希望民眾能一起努力，守護自己與他人用路安全。

王彩樺說，自己也常需要開車趕場表演，深知交通安全重要性，提醒大家千萬不能疲勞駕駛、酒駕，肇事後可能導致自己與他人家庭破碎代價，可適時使用大眾運輸工具、親朋好友接送或找代駕，才能開心出門、平安回家。（編輯：李淑華）1141221