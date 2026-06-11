自由時報

公路局菜英文出包！ 花東縱谷變「裂谷」急修正

吳亮儀
將 Yahoo 加入 Google 優先推薦來源

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

Google Preferred Source加入首選來源（另開新視窗）
花東縱谷平原是台灣東部夾於中央山脈與海岸山脈之間的狹長河谷平原，因歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊在此碰撞擠壓，造就了豐富的斷層、峽谷與河階地貌，而非「裂谷」。(記者吳亮儀攝)
花東縱谷平原是台灣東部夾於中央山脈與海岸山脈之間的狹長河谷平原，因歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊在此碰撞擠壓，造就了豐富的斷層、峽谷與河階地貌，而非「裂谷」。(記者吳亮儀攝)

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部公路局在台9線花蓮路段增設「花東縱谷國家風景區」路牌，但路牌上縱谷的英文翻譯卻寫成「Rift」(裂谷)，這與花東「縱谷」的地質特性完全不一樣。公路局表示，之後會修正英文翻譯。

長期拍攝花東地質影片的YouTuber「Taiwan Rock Guy」在臉書粉絲團指出，這個最新的路牌英文不對，花東縱谷是被「擠壓出來的」，而非「裂開來的」，花東旁的海岸山脈沒有裂開，現在的縱谷所在處以前是太平洋的水在流，之後海岸山脈和中央山脈的掉下來的石頭在這邊堆積所致。

廣告

他表示，這個「Rift」(裂谷)的英文翻譯可能對台灣人沒有很重要，但他長期推廣台灣東部的地質特色，如果有外國人來台灣，看到這個應溫翻譯，應該會搞不清楚。「縱谷」和「裂谷」的根本差異在於形成的「板塊運動力」與「地形特徵」，縱谷是因擠壓而平行山脈延伸的谷地，而裂谷則是因拉扯使地表陷落的巨大裂縫。

交通部公路局說明，已完工的台9線木瓜溪橋拓寬工程，其中吉安端南下橋頭外側邊坡「花東縱谷國家風景區」標誌牌復舊後英文標字錯誤，公路局蘇花公路改善工程處經接獲通報後，已在今天(11日)派員於當日內取下更換，預定更新時間約7個日曆天，有造成用路人困擾及不便之處，謹予致歉，希請見諒。

公路局表示，英文標字會依照花東縱谷國家風景區管理處最新譯文撰寫，翻譯為「East Longitudinal Valley National Scenic Area」。

【看原文連結】

更多自由時報報導
梅雨快結束了！ 氣象粉專曝「放晴時間」：颱風季即將登場
雨彈恐再炸7天！鋒面+西南風接力 今起全台慎防雷雨
豪大雨挹注3.9億噸水量！全台9大水庫蓄水率曝光 9月底前穩定供水
免驚了！德基水庫蓄水率飆到93％ 週末有望創「今年最高紀錄」

其他人也在看

4天前才送別傅子純！唐美雲再痛失老戰友王世信　悲喊：怎可缺席首演

4天前才送別傅子純！唐美雲再痛失老戰友王世信　悲喊：怎可缺席首演

【緯來新聞網】知名舞台設計家、國立臺北藝術大學戲劇學院院長王世信今（11日）凌晨驟逝，享壽68歲，消

緯來新聞網 ・ 1 小時前發表留言
月領20萬用公假去冰島玩 、隱匿公文被記申誡　國科會前駐捷克科技組秘書投訴組長霸凌也成立

月領20萬用公假去冰島玩 、隱匿公文被記申誡　國科會前駐捷克科技組秘書投訴組長霸凌也成立

國科會駐捷克代表處職場霸凌案，前科技秘書曾遭上司組長修理，根

信傳媒 ・ 19 小時前1則留言
BIGBANG世巡台灣唱4天！會員優先購開放申請　搶票攻略一次看

BIGBANG世巡台灣唱4天！會員優先購開放申請　搶票攻略一次看

【緯來新聞網】南韓天團BIGBANG「BIGBANG 20/26 WORLD TOUR」世界巡迴演唱

緯來新聞網 ・ 1 小時前發表留言
侯友宜核心、前藍委提名監委！國民黨回應了

侯友宜核心、前藍委提名監委！國民黨回應了

[NOWNEWS今日新聞]總統府今（11）日召開記者會，公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括前藍委廖婉汝、新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達。由於國民黨先前表態，不會推薦監委人選，屆...

今日新聞NOWNEWS ・ 12 分鐘前11則留言
童年回憶又少一個！《爆爆王》宣布8月關服停運，暖心感謝玩家20年陪伴

童年回憶又少一個！《爆爆王》宣布8月關服停運，暖心感謝玩家20年陪伴

對於許多台灣玩家們來說，2003 年開始在台灣營運的《爆爆王》（原《彈水阿給》）可說是大家的童年回憶，小時候大家回到家總迫不及待與朋友們鬥智鬥勇，用水球擊敗對手。不過，這個陪伴大家 23 年的老遊戲今日傳出即將畫下句點，宣布將於 2026 年 8 月 13 日正式關服停運。

Yahoo遊戲編輯部 ・ 41 分鐘前1則留言
美伊戰爭大幅消耗彈藥　為何造1枚愛國者飛彈需要數年？

美伊戰爭大幅消耗彈藥　為何造1枚愛國者飛彈需要數年？

美國的愛國者飛彈系統是北約組織與第一島鏈各國防空主力，最新型的愛國者三型飛彈（PAC-3）每顆造價約400萬美元（約1.27億元台幣）；發射升空只需要幾秒，但製造一顆就需要2年多的時間。《華爾街日報》一文解釋為什麼一枚愛國者飛彈從生產到運送到前線，會這麼沒效率。

太報 ・ 1 天前2則留言
美加墨世界盃規模空前，卻因政治因素而代價高昂

美加墨世界盃規模空前，卻因政治因素而代價高昂

有一點似乎肯定：在賽場的精彩以外，這場規模空前的世界盃，可能會成為史上最具爭議的賽事之一。

BBC NEWS 中文 ・ 14 分鐘前發表留言
《賭神2》天才童星謝苗長大了！周潤發當年勸他「回學校念書」促成就

《賭神2》天才童星謝苗長大了！周潤發當年勸他「回學校念書」促成就

電影《火遮眼》由谷垣健治執導、謝苗領銜主演，他飾演的單親爸爸為了拯救被人口販賣組織綁架的愛女，挑戰龐大的地下犯罪世界，拳拳到肉的動作場面相當精彩。戲外他更與兩位影壇傳奇周潤發、李連杰驚喜重逢，引起港片迷的集體回憶殺。

許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 29 分鐘前發表留言
不怕股市跌！華爾街作家曝光25個改善財務原則　第25招變有錢最簡單

不怕股市跌！華爾街作家曝光25個改善財務原則　第25招變有錢最簡單

AI熱潮帶動台灣AI供應鏈與ETF投資風潮，沒想到卻在2026年6月8日迎來「黑色星期一」，台股盤中震盪2694點，最終收在43502.78點。市場劇烈波動之際，華爾街財經作家喬納森．克雷蒙在《會想的人先有錢》曝光25個理財原則，提醒投資人：致富靠的不是猜股價或追明牌，而是時間、紀律與正確觀念。快把這份致富清單貼在冰箱上，每天提醒自己。

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前發表留言
日本瘋傳「飯糰減肥法」不挨餓也能瘦，網友實測一個月瘦8公斤！

日本瘋傳「飯糰減肥法」不挨餓也能瘦，網友實測一個月瘦8公斤！

炎熱夏天快到了，不少人都想趁現在減肥，讓身形提前進入最佳狀態！現在熱門的飲控方式很多，像是168斷食、211餐盤、豆腐減肥法等，但想瘦身成功，關鍵不是跟風，而是找到適合自己、能長期執行的方法，瘦身才更

女人我最大 ・ 3 天前1則留言
黃仁勳首登韓國綜藝談創業血淚　曝17歲學霸搭訕術靠這招追到初戀

黃仁勳首登韓國綜藝談創業血淚　曝17歲學霸搭訕術靠這招追到初戀

【緯來新聞網】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前將其綜藝首秀獻給韓國人氣談話性節目《劉QUIZ O

緯來新聞網 ・ 5 小時前發表留言
台股止跌千點收在43149點　聯電成交爆量居冠漲逾5％　高股息ETF群飛

台股止跌千點收在43149點　聯電成交爆量居冠漲逾5％　高股息ETF群飛

聯發科(2454)收在4,085元、跌70.00元、跌幅1.68%。台達電(2308)收在2,160元、跌40.00元、跌幅1.82%。0050收在99.85元、跌0.40元、跌幅0.40%。鴻海(2317)收在258.5元、跌4.50元、跌幅1.71%。個股中，本日成交量居冠的為聯電(2303)收在125.0元、漲6.50元、漲幅5.49%、成交量超...

CTWANT ・ 2 小時前1則留言
【Follow法人】外資連6日站賣方！今再砍357億元 分析師：賣壓已有降溫跡象

【Follow法人】外資連6日站賣方！今再砍357億元 分析師：賣壓已有降溫跡象

台股今（11）日震盪收黑，外資持續站在賣方，今日再賣超357.79億元，已連續6個交易日調節台股，累計提款金額達4732.54億元。雖然賣超金額較前一日明顯收斂，但外資仍延續提款態勢。對此，資深台股分析師江慶財表示，隨著台股回測月線附近，加上融資減肥及5月營收陸續出爐，外資賣壓已有降溫跡象，台股短線不排除出現技術性反彈。

Yahoo股市 ・ 1 小時前10則留言
外資續賣358億！ 台股上演千點大逆轉 網笑：沒貨了

外資續賣358億！ 台股上演千點大逆轉 網笑：沒貨了

外資續賣358億！ 台股上演千點大逆轉 網笑：沒貨了

EBC東森新聞 ・ 38 分鐘前1則留言
聞出下雨味道有多神？日本人驚喊河童　4.7萬人認證台灣人天賦

聞出下雨味道有多神？日本人驚喊河童　4.7萬人認證台灣人天賦

原PO在Threads發文表示，自己久違回到日本，某天與大阪友人在咖啡廳聊天時，突然察覺空氣中瀰漫一股濕濕的味道，直覺認為應該快下雨了，因此脫口而出提醒朋友。沒想到對方聽完後露出不可思議的表情，還開玩笑稱他是不是日本傳說中的河童。原PO事後則幽默補充一句：「我是台北...

CTWANT ・ 19 小時前18則留言
遭爆大頭症、蹭飯胡瓜！籃籃露面反擊「看圖說故事」　親揭張立東真實關係

遭爆大頭症、蹭飯胡瓜！籃籃露面反擊「看圖說故事」　親揭張立東真實關係

籃籃進一步澄清，先前遭爆私約張立東硬蹭胡瓜餐會一事，實際情況並非如此，「我們是在活動散場時巧遇，才會有那張3人合照」。接連遭受爆料攻擊，籃籃表示目前最重要的是調整好自己的心情與狀態，「就是培養自己的抗壓能力」，至於是否知道爆料者身分？她則選擇不多加猜測，「...

CTWANT ・ 3 小時前11則留言
李多慧穿北一女制服熱舞挨轟　今現身用中文道歉：我是外國人，對不起！

李多慧穿北一女制服熱舞挨轟　今現身用中文道歉：我是外國人，對不起！

日前李多慧在台北大巨蛋活動中穿上北一女制服演出，引發部分網友質疑不妥，認為不應將高中制服作為表演服裝。對此，她先前已透過社群平台解釋，強調完全是配合活動主題安排，絕無不尊重校園文化或醜化北一女的意思。今日再度被問及此事，李多慧態度謙遜表示：「每個人的想法...

CTWANT ・ 3 小時前22則留言
罕見提前公布建議售價　全新S-Class與Mercedes-Maybach S-Class即日起開放預訂！

罕見提前公布建議售價　全新S-Class與Mercedes-Maybach S-Class即日起開放預訂！

自上周末於台北國父紀念館盛大舉辦《Mercedes-Benz 慶祝汽車發明 140 週年特展》，兩天吸引超過萬人參觀後，台灣賓士本周即將於 6 月 12 日至 14 日移師高雄駁二藝術特區接續展出。在品牌歡慶汽車發明 140 週年的熱潮持續延燒之際，台灣賓士今日再度無預警帶來驚喜，提前公開全新Mercedes-Benz S-Class 與 Mercedes-Maybach S-Class 台灣市場車型編成與建議售價。 作為 Mercedes-Benz 140 年創新精神的當代旗艦代表，全新 S-Class 不僅迎來歷來幅度最大升級之一，更首度全面導入由 NVIDIA 晶片驅動、以 MB.OS …

CarFun玩車誌 ・ 6 小時前發表留言
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆　屋主稱：研究核能

新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆　屋主稱：研究核能

從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...

CTWANT ・ 8 小時前236則留言
30歲網紅驚罹乳癌「自曝太會內耗」　醫：6成患者都這樣

30歲網紅驚罹乳癌「自曝太會內耗」　醫：6成患者都這樣

30歲的台灣美妝YouTuber Cara Wu，擁有逾20萬訂閱，9日她在IG公開震撼消息，透露自己於5月確診乳腺癌，年僅30歲的她生活習慣向來規律健康，家族亦無癌症病史，她認為長期情緒壓力是目前唯一能想到的可能原因，因為自己「太會內耗」。研究也指出，超過6成的乳癌患者在確診前，就已經飽受情緒或壓力所苦，其他易受情緒影響的癌症，還包括胃癌、肝癌、前列腺癌、胰臟癌等。

中天新聞網 ・ 50 分鐘前發表留言