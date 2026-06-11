公路局菜英文出包！ 花東縱谷變「裂谷」急修正
〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部公路局在台9線花蓮路段增設「花東縱谷國家風景區」路牌，但路牌上縱谷的英文翻譯卻寫成「Rift」(裂谷)，這與花東「縱谷」的地質特性完全不一樣。公路局表示，之後會修正英文翻譯。
長期拍攝花東地質影片的YouTuber「Taiwan Rock Guy」在臉書粉絲團指出，這個最新的路牌英文不對，花東縱谷是被「擠壓出來的」，而非「裂開來的」，花東旁的海岸山脈沒有裂開，現在的縱谷所在處以前是太平洋的水在流，之後海岸山脈和中央山脈的掉下來的石頭在這邊堆積所致。
他表示，這個「Rift」(裂谷)的英文翻譯可能對台灣人沒有很重要，但他長期推廣台灣東部的地質特色，如果有外國人來台灣，看到這個應溫翻譯，應該會搞不清楚。「縱谷」和「裂谷」的根本差異在於形成的「板塊運動力」與「地形特徵」，縱谷是因擠壓而平行山脈延伸的谷地，而裂谷則是因拉扯使地表陷落的巨大裂縫。
交通部公路局說明，已完工的台9線木瓜溪橋拓寬工程，其中吉安端南下橋頭外側邊坡「花東縱谷國家風景區」標誌牌復舊後英文標字錯誤，公路局蘇花公路改善工程處經接獲通報後，已在今天(11日)派員於當日內取下更換，預定更新時間約7個日曆天，有造成用路人困擾及不便之處，謹予致歉，希請見諒。
公路局表示，英文標字會依照花東縱谷國家風景區管理處最新譯文撰寫，翻譯為「East Longitudinal Valley National Scenic Area」。
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