公路局菜英文出包！ 花東縱谷變「裂谷」急修正

花東縱谷平原是台灣東部夾於中央山脈與海岸山脈之間的狹長河谷平原，因歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊在此碰撞擠壓，造就了豐富的斷層、峽谷與河階地貌，而非「裂谷」。(記者吳亮儀攝)

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部公路局在台9線花蓮路段增設「花東縱谷國家風景區」路牌，但路牌上縱谷的英文翻譯卻寫成「Rift」(裂谷)，這與花東「縱谷」的地質特性完全不一樣。公路局表示，之後會修正英文翻譯。

長期拍攝花東地質影片的YouTuber「Taiwan Rock Guy」在臉書粉絲團指出，這個最新的路牌英文不對，花東縱谷是被「擠壓出來的」，而非「裂開來的」，花東旁的海岸山脈沒有裂開，現在的縱谷所在處以前是太平洋的水在流，之後海岸山脈和中央山脈的掉下來的石頭在這邊堆積所致。

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他表示，這個「Rift」(裂谷)的英文翻譯可能對台灣人沒有很重要，但他長期推廣台灣東部的地質特色，如果有外國人來台灣，看到這個應溫翻譯，應該會搞不清楚。「縱谷」和「裂谷」的根本差異在於形成的「板塊運動力」與「地形特徵」，縱谷是因擠壓而平行山脈延伸的谷地，而裂谷則是因拉扯使地表陷落的巨大裂縫。

交通部公路局說明，已完工的台9線木瓜溪橋拓寬工程，其中吉安端南下橋頭外側邊坡「花東縱谷國家風景區」標誌牌復舊後英文標字錯誤，公路局蘇花公路改善工程處經接獲通報後，已在今天(11日)派員於當日內取下更換，預定更新時間約7個日曆天，有造成用路人困擾及不便之處，謹予致歉，希請見諒。

公路局表示，英文標字會依照花東縱谷國家風景區管理處最新譯文撰寫，翻譯為「East Longitudinal Valley National Scenic Area」。

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