公路局辦淡江大橋通車路跑 新北市府怒駁「拒絕主辦」
淡江大橋即將在民國115年通車，日前交通部申請註冊「淡江大橋」商標權，新北市府不滿，並不排除依《商標法》提異議，近日又因通車路跑賽事報名秒殺，引發地方議論。國民黨議員陳偉杰今（28）日痛批，交通部獨吞黃金周末，更有人稱新北市政府「拒絕主辦」，根本是「避重就輕、顛倒是非」，新北市政府副祕書長張其強也出面回應，「希望只是引述錯誤，而不是刻意誤導。」
明年將舉辦的淡江大橋通車前路跑活動，報名在27日上線隨即秒殺截止，陳偉杰發文怒嗆中央不尊重地方，民進黨新北市議員鄭宇恩也發文，在收到市民的反應和建議後，便向擔任與公路局對接的新北市府代表副祕書長張其強確認，了解後續還有舉辦自行車、音樂會及通車典禮等，其中公路局並提供9天的時間讓市府參考辦理活動。
鄭宇恩說，今年3月公路局曾建議由市府主辦「路跑」活動，不過市府考量需負擔萬金石馬拉松賽事，無法再辦理其他路跑活動，後續才由公路局辦理，並有向新北市府提出活動規畫及請市府協助。
對此，陳偉杰不滿指出，公路局將所有精華的周末假日全部占據舉辦活動，然後將平日上班日的時段丟給地方政府舉辦；強調真正的在地民意是在通車的歷史時刻，在地人能有優先參與權，而不是只能在場邊看中央官員作秀，或者被迫在平日請假才能參加慶祝活動。
陳偉杰說，既然公路局堅持要在周末舉辦大型路跑與慶典，應該主動保留名額給在地居民；公路局115年4月18日辦路跑、4月19日辦自行車、4月26日大遊行、5月2日音樂會以及5月9日通車典禮，無一例外全部鎖定在「星期六日」。反觀留給新北市政府的日期，絕大多數是「平日上班上課時間」，怒嗆中央不尊重地方。
陳偉杰批評，淡江大橋是新北市民、尤其是淡水與八里居民期盼已久的重大建設，但交通部在籌辦通車慶祝活動時，竟未邀請新北市政府參與規畫，也未知會在地民代，甚至連最基本的「保留名額或優先報名權利給在地民眾」都付之厥如，並呼籲交通部應釋出周末活動的在地保留名額。
「希望只是引述錯誤，而不是刻意誤導。」新北市副祕書長張其強說明，新北市府明年3月15日要「主辦」萬金石馬拉松、4月19日要「主辦」鐵道馬拉松接力賽等，皆是新北市相當具有代表性的年度路跑活動，所以早已表明願意參與包括交通維護、路權規畫等協辦合作，沒想到竟被解讀為「拒絕主辦」，這是刻意誤導。
張其強補充，未來市府已著手安排，尤其是淡水，八里兩地鄉親都能參與的活動為主，也會透過里民活動，歡迎更多的市民都能夠「上橋走走」，並且安排旅行社踩線，媒體開放等相關活動，規畫通車後的北海岸旅程，為國旅注入新的動能，雖然受限提供給新北市使用的時間不多，但一定會充分運用。
其他人也在看
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 4 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
中職／軟銀搶徐若熙開價2億佔上風 美職等簽約金重置仍居劣勢
味全龍隊投手徐若熙今年球季結束後行使旅外自由球員權利，吸引美日職棒球隊爭取，道奇隊在競爭行列中處於需要等待簽約金重置日的劣勢，目前傳出軟銀隊積極展現誠意下，有望成為徐若熙新球季效力的隊伍。 目前...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 5 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 6 小時前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 5 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 1 天前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 1 天前
MLB》大谷翔平笑點好低！ 線上記者會誤按、大頭貼是肌肉發達照都讓他大笑
洛杉磯道奇大谷翔平26日透過線上接受媒體聯合採訪。在約20分鐘的採訪中，出現因線上記者會常見狀況而大笑的場面。TSNA ・ 21 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前