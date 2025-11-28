公路局辦淡江大橋通車路跑 新北市府怒駁「拒絕主辦」

2025年11月28日台北市／交通部公路局在淡江大橋明年通車前推出路跑和自行車活動。（陳祐誠攝）

淡江大橋即將在民國115年通車，日前交通部申請註冊「淡江大橋」商標權，新北市府不滿，並不排除依《商標法》提異議，近日又因通車路跑賽事報名秒殺，引發地方議論。國民黨議員陳偉杰今（28）日痛批，交通部獨吞黃金周末，更有人稱新北市政府「拒絕主辦」，根本是「避重就輕、顛倒是非」，新北市政府副祕書長張其強也出面回應，「希望只是引述錯誤，而不是刻意誤導。」

明年將舉辦的淡江大橋通車前路跑活動，報名在27日上線隨即秒殺截止，陳偉杰發文怒嗆中央不尊重地方，民進黨新北市議員鄭宇恩也發文，在收到市民的反應和建議後，便向擔任與公路局對接的新北市府代表副祕書長張其強確認，了解後續還有舉辦自行車、音樂會及通車典禮等，其中公路局並提供9天的時間讓市府參考辦理活動。

鄭宇恩說，今年3月公路局曾建議由市府主辦「路跑」活動，不過市府考量需負擔萬金石馬拉松賽事，無法再辦理其他路跑活動，後續才由公路局辦理，並有向新北市府提出活動規畫及請市府協助。

對此，陳偉杰不滿指出，公路局將所有精華的周末假日全部占據舉辦活動，然後將平日上班日的時段丟給地方政府舉辦；強調真正的在地民意是在通車的歷史時刻，在地人能有優先參與權，而不是只能在場邊看中央官員作秀，或者被迫在平日請假才能參加慶祝活動。

陳偉杰說，既然公路局堅持要在周末舉辦大型路跑與慶典，應該主動保留名額給在地居民；公路局115年4月18日辦路跑、4月19日辦自行車、4月26日大遊行、5月2日音樂會以及5月9日通車典禮，無一例外全部鎖定在「星期六日」。反觀留給新北市政府的日期，絕大多數是「平日上班上課時間」，怒嗆中央不尊重地方。

陳偉杰批評，淡江大橋是新北市民、尤其是淡水與八里居民期盼已久的重大建設，但交通部在籌辦通車慶祝活動時，竟未邀請新北市政府參與規畫，也未知會在地民代，甚至連最基本的「保留名額或優先報名權利給在地民眾」都付之厥如，並呼籲交通部應釋出周末活動的在地保留名額。

「希望只是引述錯誤，而不是刻意誤導。」新北市副祕書長張其強說明，新北市府明年3月15日要「主辦」萬金石馬拉松、4月19日要「主辦」鐵道馬拉松接力賽等，皆是新北市相當具有代表性的年度路跑活動，所以早已表明願意參與包括交通維護、路權規畫等協辦合作，沒想到竟被解讀為「拒絕主辦」，這是刻意誤導。

張其強補充，未來市府已著手安排，尤其是淡水，八里兩地鄉親都能參與的活動為主，也會透過里民活動，歡迎更多的市民都能夠「上橋走走」，並且安排旅行社踩線，媒體開放等相關活動，規畫通車後的北海岸旅程，為國旅注入新的動能，雖然受限提供給新北市使用的時間不多，但一定會充分運用。

