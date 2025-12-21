公路局邀王彩樺現身台南祀典大天后宮 宣導建立用路人風險意識

公路局邀保庇天后王彩樺於台南祀典大天后宮宣導建立用路人風險意識。（記者李嘉祥攝）

▲公路局邀保庇天后王彩樺於台南祀典大天后宮宣導建立用路人風險意識。（記者李嘉祥攝）

為強化民眾正確交通安全觀念與用路風險意識，公路局21日於台南祀典大天后宮舉辦「用路人風險意識快閃活動」，邀請形象親切、深受民眾喜愛的「保庇天后」王彩樺擔任宣導大使，針對用路人常見的風險行為進行交通安全觀念進行宣導，期營造駕駛人與行人安全的用路環境；快閃活動吸引眾多民眾參與，嘉義區監理所人員透過有獎徵答輕鬆互答方式傳遞政策內容，現場氣氛熱絡。

廣告 廣告

交通部次長林國顯表示，公路局積極推動「用路人風險意識」宣導，提醒民眾在忙碌生活中更應留意自身行為與身心狀態，並結合宮廟場域與在地親和力的宣導方式，讓交通安全觀念貼近日常生活，鼓勵用路人遵守交通規則、不心存僥倖，共同守護自己與他人的用路安全。

嘉義區監理所所長張耀輝說，依統計資料分析，114年1至8月40至64歲用路人常見的交通事故肇因為「行人穿越道路風險」、「分心駕駛」、「闖紅燈」、「酒駕」及「患病或服用藥物及疲勞駕駛」；為加強用路人風險意識，公路局特別邀請保庇天后王彩樺提醒用路人，過馬路要走斑馬線，不要貪圖一時方便直接從路段中穿越；駕駛車輛也不要使用手機，應該保持專注力，更不可以為了求快而闖紅燈，也不可以疲勞駕駛及酒後駕車。

張耀輝所長強調，交通安全攸關每位用路人的生命與家庭幸福，許多交通事故往往源自一時的分心、疲勞或心存僥倖，呼籲用路人應多留意自身身心狀態與周遭交通環境，並將交通安全觀念融入日常，也期盼大家彼此提醒、互相守護，讓每一次出門都能安心、平安回家，也期望透過快閃活動喚起用路人重新檢視自身的駕駛及用路習慣，為營造更安全友善的交通環境而努力。