公路局邀職棒選手擔任交通大使 共同宣導用路安全

記者李佩玲／臺北報導

為強化路口交通安全，交通部公路局今（23）日宣布，邀請職棒選手吳念庭與前職棒球員吳復連父子檔擔任路口交通安全大使，並向大眾宣導「車輛看見行人要主動停讓，行人走在路口要專心通行」道安意識，吳復連也以守備比喻過馬路，提醒行人到路口應左右查看，避免低頭滑手機，駕駛則應禮讓行人。

公路局與臺鐵公司今日在臺北車站舉辦「強化路口安全宣導代言人暨影片發布記者會」，首播由吳復連、吳念庭父子合作演出的安全宣導影片。影片透過父子兩人的對話，談到當爸爸之後更加注意道路安全，無論是開車、走路都更專注路況，看見有行人在行穿線上會主動停讓，穿越路口也會避免低頭看手機，會依號誌通過馬路，傳遞「專心」重要性。

吳復連也以守備比喻過馬路，表示行人到路口應左右查看，避免低頭滑手機；吳念庭則表示，無論在球場或生活中，「專心」都是關鍵，每個用路人都有自己的用路目的，但在共同的道路環境中，彼此都需要互相尊重，因為平安回家，比任何全壘打都重要。

公路局長林福山強調，守護路口安全不只是遵守交通規則，更是每個駕駛人與行人須共同保護彼此的責任與默契，此次與吳復連、吳念庭父子合作，期盼透過球星代言與拉拉隊應援形式，並在臺北、高雄進行快閃活動，將「用路風險」轉化為人人可以理解並會注意落實實踐的行動守則。

另外，為強化宣導行經鐵路平交道前「停、看、聽」，臺鐵總工程師陳詩本也在記者會中呼籲用路人要專心駕駛，確定雙向無往來列車、遮斷桿完全升起後才通過，並要遵守平交道不迴轉、不臨停、不倒車，以及與柵欄、軌道保持至少5公尺距離，保持淨空，讓平交道永遠安全無虞。

公路局邀請職棒選手吳念庭與前職棒球員吳復連父子檔擔任路口交通安全大使，共同宣導用路安全。（記者李佩玲攝）