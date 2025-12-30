公路局金質獎亮眼 淡江大橋特優、再奪雙優等

淡江大橋。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

第25屆公共工程金質獎評選結果揭曉，交通部於「公共工程品質優良獎」及「公共設施維護管理獎」兩大類別中表現亮眼。其中，公共工程品質優良獎交通部共計5件獲獎，公路局即占3件；公共設施維護管理獎交通部共2件獲獎，公路局亦為其中之一，整體成果展現公路局在工程建設與設施維護並進推動下的卓越績效。

公共工程品質優良獎部分，公路局主辦淡江大橋及其連絡道路新建工程榮獲特優殊榮，展現國家級重大建設於工程品質、施工管理及整體執行成果上的高度水準，充分彰顯公路局在大型複雜工程推動與品質控管方面的專業實力。

台74線大里一交流道增設北出匝道改善工程也榮獲公共工程品質優良獎優等肯定，透過完善交流道動線配置，有效改善台中地區交通瓶頸，提升行車效率與道路安全，工程成果深獲評審委員肯定。

台9線南迴公路-草埔森永隧道。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

此外，台9線富源至瑞北段交通安全提升工程則榮獲公共工程品質優良獎佳作，透過鋼板護欄增設、路面與車道配置優化，提升交通安全與行車舒適性，打造友善的行車環境。

另在公共設施維護管理獎方面，公路局所轄「草埔森永隧道設施維護管理」榮獲優等，顯示公路局除持續精進新建工程品質外，對於既有道路與隧道設施之維護管理、營運安全及服務品質提升，亦具備成熟且穩定的執行能力。

台74線大里一交流道增設北出匝道改善工程。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

公路局表示，這次同時於工程品質與設施維護管理兩大類別獲獎，係全體同仁以及設計、監造與施工團隊通力合作的成果，也反映公路局長期落實工程品質管理、風險控管及施工安全制度的具體成效。未來將持續秉持「安全第一、品質至上」的核心理念，推動各項交通建設與設施維護工作，打造更安全、順暢且具永續價值的道路環境，回應社會各界對公共工程品質的高度期待。

