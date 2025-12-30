公路局金質獎成果豐碩 淡江大橋奪特優、兩項工程獲優等

淡江大橋。（圖：公路局提供）

▲淡江大橋。（圖：公路局提供）

第二十五屆公共工程金質獎評選結果揭曉，交通部在「公共工程品質優良獎」與「公共設施維護管理獎」兩大類別中表現亮眼。其中，公路局成果尤為突出，在公共工程品質優良獎中一舉拿下三件獎項，並於公共設施維護管理獎再添一項優等肯定，充分展現公路局兼顧工程建設與設施維護的卓越實力。

在公共工程品質優良獎方面，由公路局主辦的「淡江大橋及其連絡道路新建工程」勇奪特優殊榮。該工程屬國家級重大建設，不僅施工難度高、介面複雜，更在工程品質、施工管理與整體執行成果上獲得評審高度肯定，彰顯公路局推動大型工程與嚴謹品質控管的專業能力。

另，「台七十四線大里一交流道增設北出匝道改善工程」榮獲優等，透過優化交流道動線配置，有效改善臺中地區交通瓶頸，提升行車效率與道路安全；「台九線富源至瑞北段交通安全提升工程」則獲佳作肯定，藉由增設鋼板護欄及調整路面與車道配置，全面強化行車安全與舒適性。

在公共設施維護管理獎部分，公路局轄管的「草埔森永隧道設施維護管理」榮獲優等，顯示其在既有道路與隧道設施的維護管理、營運安全及服務品質，已建立成熟穩定的執行機制。

公路局表示，此次同時於工程品質與設施維護兩大類別獲獎，為全體同仁及設計、監造與施工團隊通力合作的成果。未來將持續秉持「安全第一、品質至上」理念，推動交通建設與設施維護，打造更安全、順暢且具永續價值的道路環境。