公路局鎖定1200名違規肇事高齡駕駛 寄換照關懷單

（中央社記者黃巧雯台北2日電）公路局1月實施駕照管理4項措施，其中主動關懷高齡者方面，公路局今天列出10項違規、肇事情況，首波將針對曾有相關紀錄約1200名75歲以上高齡駕駛，寄發換照與關懷提醒通知單。

交通部公路局規劃駕照管理3策略、共17項措施，今年起陸續實施，其中1月上路措施包括「機車筆試試題改全選擇題」、「強化以人為本駕駛訓練項目」、「主動關懷高齡者」、「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」。

廣告 廣告

針對主動關懷高齡者部分，公路局長林福山今天在記者會中表示，提醒高齡長輩應避免違規情境，依事故及違規統計資料分析關懷高齡長輩常見違規及事故肇因第一當事人。

其中，常見違規包括闖紅燈、未依規定轉彎，未依規定變換車道、逆向行駛、未依規定戴安全帽；事故肇因則有未保持行車安全距離、未保持行車安全間隔、未依規定讓車、闖紅燈、未依規定轉彎。

林福山表示，因高齡換照從75歲下修至70歲新制預計今年5月實施，現行仍結合以既有屆齡75歲換照通知，在高齡者辦理換照時同步提醒，讓其瞭解騎車或開車時常見疏忽情況，預計首波寄發對象約1200名，同時將利用電話關懷高齡者留意自身駕駛行為與身心狀況，兼顧高齡者行車安全與移動需求。

另外，公路局自今年1月1日起也針對70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋，林福山表示，若名下駕照皆自願繳回的長者，持敬老卡搭乘公共運輸回饋50%，補助2年期間，每月回饋上限新台幣1500元。（編輯：張銘坤）1150102