公路局雲林地區春節疏運措施 民眾做好行前規劃掌握路況免塞車！

▲公路局雲林地區春節疏運措施，提醒民眾做好行前規劃掌握路況免塞車！(記者劉春生翻攝)

【記者 劉峻文／雲林 報導】115年春節連續假期從2月14日起至2月22日共9天，配合國人返鄉、出遊及走春等活動，交通部公路局雲嘉南區養護工程分局、嘉義區監理所、南區公路新建工程分局將協調各相關單位、地方警察及客運業者全力參與疏運工作，帶給民眾優質用路環境。

公路局南區公路新建工程分局聯合雲嘉南區養護工程分局、嘉義區監理所、雲林監理站、雲林縣政府交工局及縣警局交通隊等單位，（6日）在斗六市三好國際酒店，共同舉辦「115年雲林地區春節疏運記者會」，加強春節疏運措施宣導。

南區公路新建工程分局分局長林俊和表示，該分局於雲林地區代辦「國道3號古坑交流道平面側車道工程」，已於113年6月12日由長達營造工程有限公司得標，總工程經費約14.89億元。

該工程預定於116年6月24日竣工，現階段工區路段與既有縣道149甲線、158甲線、雲195-1線、雲200線及橫交農路等交會處，都維持正常通行，籲請用路人行經施工路段時放慢車速、注意行車安全。

雲嘉南區養護工程分局提醒民眾，春節連假期間「台3線257K至269K往劍湖山、綠色隧道、梅山等路段」及「台19線68K至71K北港市區路段」可能出現車多壅塞情形。

建議台19線北上過境車輛可於74.8公里處改道行駛媽祖大橋，接續文仁路、公園路及145縣道，以避開進香車潮。

春節期間雲嘉南區養護工程分局為維持道路通暢，轄管道路全面暫停施工並盡量撤收施工區域，此次春節期間雲林地區省道及快速公路均無施工區域佔用車道，全線正常通行。

另台1丁線3K+720新榮橋近期將開工，春節期間暫停施工不影響道路通行，工程預定於118年8月竣工，將採半半施工方式改建為大跨徑橋梁，增加通水斷面並避免河道繼續沖刷橋墩基礎的危害；此外，公路局也宣布台84線、台86線等7條東西向快速公路自114年4月1日起，20噸以上大貨車最高速限調降為80公里/小時，雲林地區台78線快速公路未列入調整範圍，敬請用路人遵守速限，小心駕駛。

雲嘉南區養護工程分局於114年完成台19線北港路段交通工程改善，調整車道配置增加運轉效率，不僅將複雜路口拆解、縮小，大幅減少事故數量，也將調整後空餘的空間增設人行道保護行人安全。

另也在台1線大埤路段試辦雙色溫路燈，採用路段黃光、路口白光的方式，使車輛更容易注意到正在通過路口的行人。

台3線斗六路段鄰近雲林地區人口最密集的斗六市區，雲嘉南區養護工程分局持續精進周邊道路環境，113年完成大學路與中山路口車道配置調整及台3線標誌更新。

114年沿線左轉附加車道陸續完工、雲科大圍牆旁人行道完成翻新，今年也將持續串聯周邊人行環境及改善路口安全設施。

嘉義監理所所長張耀輝指出，春節及228和平紀念日連續假期，無論是返鄉團圓、走春拜年，或是安排一趟輕旅行，交通部公路局也貼心推出國道客運超有感優惠，鼓勵民眾多加利用公共運輸，減少國道車流壓力，讓返鄉與出遊的每一段路程都更加順暢、安全。

活動期間從2月13日至2月22日，以及2月26日至3月1日止，民眾搭乘88條指定國道客運路線，春節期間可享票價6折，228連假也有85折優惠。

若再搭配全新升級的「TPASS 2.0＋記名回饋」，每月搭乘2至3次即可回饋15%，搭乘4次以上回饋30%，等同最高可享42折或6折優惠，越搭越划算！

「不只車票便宜，轉乘也很貼心！」民眾搭乘國道客運、臺鐵或高鐵後，於10小時內轉乘在地客運，即可享有一段票或基本里程免費(實體電子票證出站後、轉乘前須洽車站人員至過卡機辦理過卡)，返鄉、轉車一路順暢不費心。

嘉義區監理所為提供春節假期返鄉、出遊民眾便捷且舒適的公共運輸，已協調客運業者提前預劃充足運能，並落實出車前人員及車輛整備作業，假期間亦將視搭乘人潮機動加開班次。

張所長說，另因應麥寮鄉於春節期間舉辦藝術展及燈節等活動，該所協調日統客運「【7012】斗六─麥寮」公路客運路線加班疏運，預計於2月17日至3月3日(大年初一至十五)期間每日開行共20班次，同時終點延駛至「麥寮社教園區」站，歡迎民眾可多加利用。

雲林監理站站長陳啓文提醒民眾，連假期間人潮與車流明顯增加，建議民眾出發前多加留意尖峰時段，善用「iBus公路客運APP」及「幸福公路APP」，即時查詢路況、班次、票價與預估到站時間，彈性調整行程安排。

選擇公共運輸，不僅能避開塞車之苦，也能降低行車疲勞，讓春節假期從出門那一刻起就輕鬆愉快，平安回家、開心過好年。

公路局各相關單位籲請民眾做好行前規劃，多搭乘大眾運輸，避免因道路壅塞影響出遊好心情，並提醒駕駛人勿疲勞駕駛、酒後駕車。

疏運措施、即時路況可至交通部公路局網站：https://www.thb.gov.tw、智慧化省道即時資訊服務網：https://168.thb.gov.tw及幸福公路APP，或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。