公路局預測春節蘇花改車流 初一南下、初五北上最塞

公路局公告蘇花公路疏運管制時段。示意圖。陳品佑攝



公路局預估，115年春節連續假期期間，蘇花改將出現明顯車流高峰，呼籲用路人務必提前規劃行程、避開尖峰時段。依規畫，115年春節連假自2月14日（週六）至2月22日（週日）共9天，其中南下返鄉車流將集中於假期前段，北上返工車流則集中於假期後段。

公路局東區養護工程分局指出，春節連假前段（2/14至2/16）南下返鄉車流將陸續湧現，預估大年初一（2/17）將出現南下最大車潮，南下全日交通量約1萬6600輛次，首波車潮自清晨5時起湧現，壅塞情形預計至當天下午4時後才會逐步緩解。假期中段（2/18至2/19）則以前往各大風景區的旅遊車潮為主；後段（2/20至2/22）則為北返上班車流，預估大年初五（2/21）出現北上最高峰，北上全日交通量約2萬1000輛次，車潮將自上午10時起湧現，壅塞情況恐持續至翌日凌晨1時後才緩解。

為因應大量車潮，東區養護工程分局將於春節期間實施多項疏運與管制措施，包括於尖峰時段在蘇澳、花蓮和平及崇德地區實施大客車優先通行，並配合蘇花改開放大客車行駛路肩，以提升大眾運輸效率，吸引民眾改搭公共運輸。

另針對台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，將採取時段性車種管制，禁止21公噸以上大貨車於特定時段通行，並開放大客車使用路肩，以紓解尖峰壅塞。

相關車種管制與大客車路肩開放時段，2月14日南向6時至10時；2月15日至16日南向6時至13時；2月17日至19日雙向4時至17時；2月20日至21日北向12時至20時；2月22日北向12時至18時。此外，中橫公路（台8線）於2月14日至22日實施為期9天的春節連假管制放行措施，採分時、分向通行與夜間封路，實際放行仍將視天候及邊坡安全狀況機動調整。

公路局也提醒，用路人出發前務必做好車輛安全檢查，進入隧道請遵守速限與安全管制規定，大客車與大貨車須與前車保持100公尺安全距離，小客車保持50公尺；並可多加利用「幸福公路」App或「蘇花即時通」LINE官方帳號，即時掌握路況、停車場、加油站與公廁資訊。祝福民眾春節返鄉、出遊行車平安。

