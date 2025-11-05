公路局高雄市區監理所獲道安創新貢獻獎殊榮

▲交通部公路局高雄市區監理所獲交通部第17屆道安創新貢獻獎之殊榮。(圖／高雄市區監理所提供)

[NOWnews今日新聞] 公路局高雄市區監理所獲交通部第17屆道安創新貢獻獎之殊榮，於今(5)日在頒獎典禮中，由高雄市區監理所所長劉育麟代表受獎，共同打造更安全、更智慧的道路交通環境。

▲公路局高雄市區監理所獲交通部第17屆道安創新貢獻獎之殊榮，由高雄市區監理所所長劉育麟(右)代表受獎。(圖／高雄市區監理所提供)

高雄市區監理所所長劉育麟表示，此次高雄市區監理所獲得交通部第17屆道安創新貢獻獎之殊榮，是由該監理所以自行研究的智慧鷹眼—監理檢驗動態影像AI稽核專案脫穎而出，榮獲公路監理組第1名之殊榮，展現該所運用智慧治理與科技創新，對道路安全所做出的卓越貢獻。

劉育麟說，高雄市區監理所自行研究的智慧鷹眼—監理檢驗動態影像AI稽核專案，該智慧鷹眼系統為全國公路監理機關首創，運用人工智慧(AI)深度學習技術，可自動辨識車牌號碼、廠牌、車身式樣、顏色，以及車燈狀態等六大關鍵特徵，並即時與資料庫進行比對，從源頭確保車輛檢驗作業之公正性與透明度。

劉育麟並說，該智慧鷹眼系統導入後，採人工智慧(AI)初查、人工複驗，原需8小時的人工查核作業，可縮短至1小時完成，可大幅提升監理效率，並防範不法風險，以全面強化道路交通安全。

▲高雄市區監理所所長劉育麟(右2)說明獲交通部第17屆道安創新貢獻獎的情形。(圖／高雄市區監理所提供)

劉育麟指出，此次獲獎的智慧鷹眼—監理檢驗動態影像AI稽核專案，是對高雄市區監理所同仁長期致力於科技創新、自主研發成果的肯定，該智慧鷹眼不僅象徵監理科技的重大突破，更為監理體系在智慧治理上的新里程碑，透過AI智慧與大數據分析的結合，能即時偵測異常情形、提升查核準確度，為用路人安全築起堅實防線。

劉育麟並指出，高雄市區監理所未來將持續精進智慧鷹眼的功能，並積極推廣應用，讓科技創新成果廣泛落實於各項監理業務中，並以民眾需求為核心，善用科技力量精進服務品質，朝「最受民眾信賴的政府機關之一」的目標邁進，共同打造更安全、更智慧的道路交通環境。

