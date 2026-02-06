公路局高雄市區監理所舉辦揮毫贈春聯活動

▲交通部公路局高雄市區監理所舉辦駿馬奔春福滿人間揮毫贈春聯活動，並進行監理政策與交通安全措施宣導。(圖／高雄市區監理所提供)

[NOWnews今日新聞] 交通部公路局高雄市區監理所於今(6)日，在該監理所洽公大廳，舉辦駿馬奔春福滿人間揮毫贈春聯活動，並進行監理政策與交通安全措施宣導，吸引洽公民眾把握洽辦監理業務空檔熱情參與，讓監理所洋溢濃厚年節氣氛。

▲公路局高雄市區監理所舉辦駿馬奔春福滿人間揮毫贈春聯活動，並進行監理政策與交通安全措施宣導。(資料照／記者黃守作攝)

公路局高雄市區監理所駿馬奔春福滿人間揮毫贈春聯活動，是由高雄市區監理所所長劉育麟主持，邀請書法家到現場揮毫書寫春聯，並結合交通安全與多項監理政策宣導，讓高雄市區監理所洋溢著濃厚的年節氣氛。

廣告 廣告

▲高雄市區監理所舉辦駿馬奔春福滿人間揮毫贈春聯活動，邀請書法家到現場揮毫書寫春聯，吸引洽公民眾踴躍索取現場揮毫書寫的春聯。(圖／高雄市區監理所提供)

高雄市區監理所人員在活動現場設置宣導攤位，並搭配趣味問答，向民眾說明線上主要駕駛人與申請住居所、車輛報廢繳銷停駛、註銷車牌繳回及車窗隔熱紙透光率相關規範，同時宣導汽燃費與強制險投保重要性，且提醒辨識詐騙簡訊、善用監理服務網辦理各項業務。

另外，高雄市區監理所在現場也推廣高齡駕駛換照制度，並加強廉政反賄選宣導及職場霸凌與性騷擾防治觀念，讓民眾在參與活動的同時，也能掌握實用的監理與生活資訊。

▲高雄市區監理所舉辦駿馬奔春福滿人間揮毫贈春聯活動，並進行監理政策與交通安全措施宣導。(圖／高雄市區監理所提供)

高雄市區監理所所長劉育麟表示，春節連假將近，籲請民眾及早規劃行程，並多加利用大眾運輸工具，減少行車壓力，行車務必遵守交通規則，避免酒後或疲勞駕駛，留意大型車轉彎時的視野死角與內輪差，保持適當安全距離，他也提醒民眾出發前應完成車輛基本檢查，確認煞車、燈光及輪胎等設備狀況良好，以確保行車安全，安心迎接新年。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

除舊佈新安全第一！高雄市勞工局舉辦大樓外牆清洗作業安全觀摩

祝福馬來運轉迎新春！高雄區監理所舉辦揮毫寫春聯及交通安全宣導

春節前夕強力掃蕩！關務署高雄關查獲不法走私大陸香菇及食品