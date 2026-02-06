公路局一一五年春節連假疏運，籲請民眾善用聰明搭、省很多。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

交通部公路局廣宣今年農曆春節九天連假疏運，六日陳松堂副總工程司、南區公路新建工程分局長林俊和、雲嘉南區養護工程分局副分局長黃秋揚、嘉義監理所長張耀輝、雲縣交工局長汪令堯等，籲請民眾善用共眾運輸優惠，聰明搭、省很多且無塞停車困擾問題。

黃秋揚指出，二月十三至廿二日及二月廿六至三月一日止，民眾搭乘八十八條指定國道客運路線，春節期間可享票價六折，二二八連假也有八五折優惠。若再搭配全新升級「TPASS二點○加記名回饋」，每月搭乘二至三次即可回饋十五趴，搭乘四次以上回饋三十趴，等同最高可享四二折或六折優惠。搭國道客運、台鐵獲高鐵後，十小時內轉乘在地客運即享一段票免費。

黃秋揚說，因應國人春節返鄉、走春、出遊，已協調客運業者落實出車前人員及車輛整備，並視搭乘人潮機動加開班次，且配合麥寮春節期間舉辦藝術展及燈節等活動，二月十七至三月三日期間每日加開共二十班次，終點延駛至「麥寮社教園區」站，請民眾多加利用。

此外，連假期間高速公路車流量比平常多二倍。「台三線二五七至二六九公里往劍湖山、綠色隧道、梅山等路段」、「台十九線六十八至七十一公里北港市區路段」可能出現車多壅塞情形，建議台十九線北上過境車輛於七十四點八公里處改道媽祖大橋接文仁路、公園路及一四五縣道，避開進香車潮。

汪令堯說，新春行腳提供雲東、雲中、雲西三條路線，免費接駁前往宮廟、觀光工廠、旅遊景點，而草嶺石壁櫻花季活動期間亦曾開每日上午、下午各六班車次(需前一天預約)，配合北港燈會活動亦有環鎮公車，夜間加開班次至晚上九點，每小時一班讓民眾暢遊北港小鎮與燈會夜景，更多相關接駁可至雲林縣交通工務局網站等查詢。

雲林監理站長陳啓文提醒，連假人潮與車流明顯增加，建議出發前多留意尖峰時段，善用「iBus公路客運APP」及「幸福公路APP」，即時查詢路況、班次、票價與預估到站時間，彈性調整行程安排，善加利用公眾運輸，避免疲勞駕駛平安過好年。