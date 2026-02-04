公路局115年宜蘭地區春節疏運

公路局宜蘭地區春節疏運舉辦。左起：公路局東區養護工程分局長林文雄、公路局臺北區監理所長黃鈴婷、蘇花公路改善工程處長李宗仁共同出席。(記者董秀雲攝）

公路局一一五年宜蘭地區春節疏運記者會於今（四） 日上午十一時在香格里拉冬山河渡假飯店舉辦由公路局臺北區監理所長黃鈴婷、公路局東區養護工程分局長林文雄及蘇花公路改善工程處長李宗仁共同出席。

蘇花公路改善工程處簡報說明「台九線蘇花公路安全提升計畫」，與會各媒體記者非常踴躍地向首長進行訪談，深入瞭解工程內容。藉由此次記者會直接溝通，更增進機關與媒體記者間彼此互動。

蘇花改工程處長李宗仁表示，考量蘇花改計畫完成後，雖具提升路廊安全穩定性成效，惟為減少極端氣候預警性封路之機率，提供全天候運輸服務，以解決東部地區民眾赴外地醫療及產業運輸等需求，該處刻正積極辦理「東澳－南澳」、「和平－和中」、「和仁－崇德」三路段安全提升及路線優化之「蘇花公路安全提升計畫」設計作業。

環境部已於一一三年八月廿七日公告蘇花安環說書通過環評審查。蘇花安計畫已依原基法規定辦理沿線七個關係部落諮商同意，並獲得全數部落同意；建設計畫已於一一四年八月十三日奉准核定。

目前蘇花安計畫已全面展開設計作業、測量及補充地質探查等工作，並積極與相關單位溝通協調，設計工作已於一一四年八月十五日正式啟動。目前東澳南澳段、和平和中段在初步設計階段，和仁崇德段在設計原則階段。期待能在一一五年底完成東澳南澳段之隧道設計作業，並將積極辦理後續事宜。