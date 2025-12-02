中央社

公路法三讀 孔蓋抗滑值不得低於交通部所定基準 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

立法院會2日三讀修正通過公路法部分條文，三讀條文明定，管線機構或其他工程主辦機關使用公路用地設置管線或人、手孔蓋，於設置或維修後應予修復並確實回填與鄰接路面齊平，其人、手孔蓋等路面上的設施抗滑值基準不得低於交通部所定基準。圖為台北市區道路「路基改善 孔蓋調降」施工公告。

中央社記者謝佳璋攝 114年12月2日

