公路特展《講究之道》開展 細節守護安全、設計詮釋生活

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】交通部公路局臺灣公路博物館即日起至12月29日推出「公路特展－講究之道」。展覽以「講究」為核心，透過公路人的專業與把關，揭示那些隱而不顯的細節，形塑安全上路的秩序與美好生活的風格。公路局表示，這不僅是一場展覽，更是一部公路交通安全的文化史，邀請全國民眾、親子家庭與學校師生共襄盛舉，一同走進細節的世界，體會安全的價值。

交通部公路局臺灣公路博物館即日起至12月29日推出「公路特展－講究之道」。(圖/公路局提供)

公路局表示，展覽以防禦駕駛、路口停讓、日常車輛檢驗等課題為出發點，運用具體物件與現場裝置，轉化為「角度、時間、尺寸、透光率」等度量衡單位，讓觀眾重新理解移動過程中看似細微卻攸關風險的瞬間，進一步建立交通安全的敏感度與警覺心。

本次展覽特別邀請設計師宋政傑操刀展場視覺設計。他曾入圍金曲獎最佳裝幀設計，並參與臺灣設計師週、白晝之夜等大型展演，擅長運用色彩與視覺敘事，將抽象概念轉化為具體、富有情感的展場體驗。此次展覽中，設計師巧妙結合交通安全細節與日常職人精神，以「毫米不讓」的高級西裝訂製師傅、「誤差零容忍」的晶片工程師，以及「講究預判」的圍棋高手，對照監理所考驗員與檢驗員在執行任務時的專業態度，娓娓道來屬於公路人的職場故事。

公路局長林福山期待透過本次不同以往的詮釋角度、設計手法，更多元的方式讓交安得到更多人的理解 。(圖/公路局提供)

公路局長林福山期待透過本次不同以往的詮釋角度、設計手法，更多元的方式讓交安得到更多人的理解 ，引導正確態度 ，形塑文化，讓防禦駕駛、路口停讓、日常車輛檢驗等正確觀念，深植人心。

展場設計也融合眾多珍貴文物與體驗，如超過40年歷史的外交、試車等特殊車牌牆、早期視野測試器等，透過設計師轉譯，讓原本艱澀的交通宣導資訊，變得直覺、易懂，更貼近民眾生活。此外，現場更設計「視覺系特展紀念章戳」彩蛋，讓參觀者驚喜加倍，集章人潮絡繹不絕。

「深化人本交通，推廣停讓文化理念，並以『車輛慢看停、行人安全行』為核心，透過公私協力，將交通安全意識深植在每一位國人心中。」公路局局長林福山表示，本次特展以寓教於樂的方式，讓大小朋友都能在設計與互動體驗中學習交通單位與安全之間的緊密關係，發現日常生活中的美學與秩序。

「公路特展-講究之道」不僅是一場展覽，更是一部公路交通安全的文化史。誠摯邀請全國民眾、親子家庭與學校師生共襄盛舉，一同走進細節的世界，體會安全的價值。