公路自由車亞錦賽 杜志濠摘銅 拿下名古屋亞運門票

杜志濠（右）在公路自由車亞錦賽男子菁英組計時項目摘銅，拿下名古屋亞運參賽門票。（亞洲自由車協會提供，中央社）

本報綜合報導

在沙烏地阿拉伯舉行的亞洲公路自由車錦標賽，台灣好手杜志濠在男子菁英組計時項目以37分31秒的成績奪銅牌，並拿下名古屋亞運參賽門票。

杜志濠在全長31公里的公路自由車亞錦賽男子菁英組計時項目，以平均時速49.6公里獲得銅牌；金、銀牌分別由哈薩克名將費多羅夫和維諾庫羅夫獲得。

這也是杜志濠繼2019年的U23計時賽銀牌，以及2023年的菁英組計時賽銀牌後，生涯第3度在亞錦賽拿下獎牌，並拿到名古屋亞運門票。