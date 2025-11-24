公路自行車賽疑擦撞 選手倒地遭後方車輛追撞

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

23日在台南山區，有一場由民間公司主辦的公路自行車賽，一名選手疑似和其他人擦撞後，倒在內側車道，沒想到竟遭後方車輛，因為煞車不及追撞，傷者目前仍在醫院加護病房觀察中。

自行車賽選手疑因碰撞倒地，遭後車煞車不及衝撞！（圖／民視新聞）

畫面中彎道的內側，已經躺著一名選手，沒想到後來途經的自小客，疑似因為剎車不及，還是輾壓了過去，其他人趕緊報案求助。台南警新化分局交通小隊長吳鎮宇表示：「因不慎與其他選手擦撞後，人車倒地於內側車道，遭後方俞姓民眾所駕駛小客車，剎車不及撞上。」這場山區經典公路自行車賽，由民間業者舉辦，從龍崎出發，跑山區道路到南化，全長78公里，是相當知名的自行車賽事，已經舉辦了好多屆，不過有民眾也發現，選手在疾駛過程中，常常在遇上紅燈時，也集體直接闖過，讓其他用路人飽受驚嚇。

選手行進間，沒有規劃專用車道，即使連分隔出快慢車道的警示錐，也沒有設置，也出現選手闖紅燈情況。（圖／民視新聞）

而在選手行進間，沒有規劃專用車道，即使連分隔出快慢車道的警示錐，也沒有設置。選手在競速過程中，不是擠在一起，就是任意變換車道，險象環生，而沿途交管維安人員，也被質疑不足。台南警交通大隊副大隊長黃筱寧強調：「路權使用申請，經各權管機關審查，核准同意在案，惟臨時使用道路期間，用路人仍應遵守道路標誌標線，及交通號誌規範。」主辦單位回應，公司目前以關注受傷選手的狀況為主，至於事故發生原因，和其他的責任問題，後續將會再進一步釐清。今年的賽事吸引了1800人報名參加，沒想到參賽的這名黃姓選手，騎經左鎮路段時，疑似在彎道處和其他選手擦撞後倒地，又遭後方自小客車撞擊，重傷送醫，目前還在醫院加護病房觀察中。至於活動雖然事先申請了路權，但警方強調還是得遵守號誌、標線等規定，保障其他用路人權益。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

