公路車「北高360」遭質疑沒繳費 黃國昌不忍了嗆：我自主練習

民眾黨主席黃國昌日前在臉書表示，自己完成「北高360挑戰」，從八里騎到左營共360公里，還說感謝「寶貝」老婆高翔；網紅四叉貓質疑，黃國昌的安全帽沒有編號貼紙、後面也沒綁尾帶，是否沒有繳報名費？對此，黃國昌今（11/12）回應，他是自主練習，沒有進協會的休息站、終點，綠營側翼這樣也要黑，太離譜了吧？

四叉貓日前質疑，黃國昌參加自行車北高360活動，但是從黃公布的照片來看，安全帽上沒有編號貼紙，安全帽後面也沒綁尾帶，是忘了綁忘了貼，還是忘了繳報名費所以沒拿到編號貼紙？

對此，黃國昌今天受訪時回應，他自己自主練習從新北八里騎到他在高雄的旅館，「請問有什麼問題嗎？我完全不懂，如果民進黨的網軍、側翼，連騎自行車這種事情都要拿來做政治攻擊與抹黑，只是顯露出自己的無知與水準。」

記者追問黃國昌是否有使用官方物資？黃國昌說「完全沒有」，這條道路是公開的，他那天到現場才知道協會有辦活動，而且協會的人早上11時就走光了，自己是12時才開始騎，他騎的時候人早就走了。

黃國昌強調，自己騎在公共的道路上，沒有進協會的檢入點、休息站，甚至協會的終點也沒進去，終點是騎到自己在左營的旅館，現在民進黨、綠營側翼還要拿出來黑，真的太離譜了，怎麼會講出這種不曉得該怎麼形容的話，然後又沒有什麼人要對這種又可笑、又荒謬的指控來負責任。

黃國昌日前完成自行車「北高360」，被質疑沒有繳報名費。翻攝黃國昌臉書

