公車上喊丟手榴彈「要死一起死」！新北男恐嚇公眾罪送辦

新北市蕭姓男子在公車上激動說「要死一起死」、「丟手榴彈」，警方獲報攔停車輛上車逮人。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北捷運隨機砍人案引發社會恐慌，昨日傍晚新北市1輛862路公車上，1名40歲蕭姓男乘客講電話時激動說出「要死一起死」、「丟手榴彈」，淡水警獲報將公車攔下持盾牌衝上車將蕭男逮捕，警方詢後依恐嚇公眾罪送辦。

淡水警方昨日接獲民眾報案，稱淡水客運862公車上聽到1名男子講電話，內容談及「要死一起死」、「我要去丟手榴彈」等言詞，引起車內乘客恐慌，警方從民眾提供路名、路線，展開攔截圍捕，在新北市三芝區台二線22k處，攔獲該車。

廣告 廣告

員警攔停車輛後，持盾牌上車，盤查40歲蕭男，發現其身上沒有危險物品，初步了解蕭男疑似勞資糾紛調解，電話中與市府人員發生爭執，才會情緒激動脫口說出「要死一起死」、「我要去丟手榴彈」等過激言詞。

雖然蕭姓男子是與市府人員爭執，實際上並無恐嚇車內乘客，但警方詢後仍依恐嚇公眾罪嫌將其移送士林地檢署偵辦。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台中女警社群嗆「對盧秀燕開3槍」！遭中檢拘提 分局：不排除免職

北捷隨機砍人案！火鍋店單日6位數營業額全捐受害者家屬 網讚爆