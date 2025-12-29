公車上太吵爆爭執！婦人不爽怒嗆小情侶 竟當眾張口揚言「要殺人」

記者林盈君／新北報導

昨（28日）有民眾於捷運七張站附近，目睹一對情侶正在報警，而警方獲報到場後，該情侶表示，稍早於公車上遇見一名婦人，雙方發生口角，婦人竟開口揚言要「殺人」，情侶覺得安全飽受威脅，因此報警處理。警方趕抵現場後，發現該名婦人情緒激動，遂先將婦人帶離並安撫情緒。

情侶在公車上與婦人發生口角，婦人竟揚言要殺人挨告。（示意圖／資料照）

對此，警方指出，雙方於公車上發生爭執，當時婦人覺得公車上有人講話太大聲，便出言喝止，未料該情侶回應「如果覺得吵可以自己坐車」，之後婦人便怒嗆「要殺人」之類的話語。警方指出，情侶對婦人提告恐嚇罪，目前已製作完筆錄，後續警方將傳喚婦人到案說明。

