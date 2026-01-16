公車上有人持刀！女乘客突亮利器 司機徒手抵抗

台北市 / 綜合報導

今(16)日上午八點多，警方獲報，台北市北投區中央北路二段，一輛公車上有人持刀。一名吳姓女子上車，先表明遺失錢包，之後突然亮出一把利器，駕駛一邊徒手抵抗，一邊叫乘客往後退，情勢一度緊張。警消到場，女子仍激烈反抗，最後被上銬帶下車管束，並強制送醫。

司機VS.吳姓女子：「車門要關起來一下，走開，啊。」司機發號施令，長髮女子發出尖叫頑強抵抗。

警消人員VS.吳姓女子：「不要動，走開，走開，先上銬先上銬，走開，我現在給妳逮捕喔，現在把妳管束，妳冷靜一點。」

女子被警方以及消防人員壓制，因為她在公車上，亮出利器恐嚇司機。公車上的乘客嚇傻，就怕被波及紛紛後退，只見好幾名消防救護人員，費盡九牛二虎之力，有人抓住手腳有人拿出手銬，要將女子帶下車。

當事司機高先生：「慢慢安撫她的情緒，情緒越來越不穩定，到製片廠才情緒爆發，就拿刀揮過來。」

當事司機相當低調，慶幸公司平常就有做訓練，要保護乘客，衝突事件就發生在，16日早上8點多，台北市北投區，女子在復興崗捷運站上車，跑去找司機說錢包掉了，無法付車資，高姓司機安撫，不料女子卻突然拿出利器，司機只能徒手抵抗，同時請乘客往後退幫忙報案。

附近店家：「有一個女的，在公車上吵吵鬧鬧，然後有警察來這樣。」

北市警北投分局長安派出所副所長李宗穎：「情緒不穩女子因先前持美工刀，遭客運駕駛，消防人員控制，警方到場後大聲喝斥並上前壓制，惟女子仍激烈反抗，遂上銬將女子帶下車管束。」

乘客事後發文，感謝司機在最前線，把人架住不讓她往後跑傷害乘客，相當偉大，所幸這次衝突沒人受傷，女子則是被強制送醫治療。

