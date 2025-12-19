公車上竟然有無尾熊！緊抓把手一起搭車超萌

上週六晚間，澳洲布里斯本市中心東區發生一起特殊的動物救援事件。一名CityGlider公車司機行經坎普山區威爾斯街時，驚見一隻無尾熊在繁忙的車陣中穿梭，隨後更攀爬到道路分隔島的號誌燈桿上。

司機擔心無尾熊一旦失足，恐怕會掉入車道遭到撞擊，立刻停車查看狀況。為避免無尾熊因受驚而失控，司機先脫下外套輕輕遮住牠的頭部，再小心將牠抱起，暫時安置在公車上，並通報動物保護單位到場協助。

布里斯本南區無尾熊救援中心的動保人員巴克拉接獲通報後趕到現場，看到無尾熊表情無辜、乖乖地抱住公車扶手，也感到相當驚訝。她表示，當初聽說公車上有無尾熊時完全不敢相信，抵達後果然看到一隻無尾熊安靜地坐在扶手上。

這隻幸運的無尾熊後來被救援人員命名為「佩利」。經檢查發現，佩利今年剛滿一歲，雖然年輕但已經十分獨立。在確認沒有任何外傷後，入院不到24小時即獲准野放，於14日被送回七山野地公園保護區，在樹林中恢復正常覓食與生活。

動保人員特別提醒，無尾熊雖然外表可愛，但爪子鋒利，也可能咬人，一般民眾不建議自行接觸。若抓握方式不當，甚至可能造成無尾熊肋骨受傷。若遇到疑似受傷的無尾熊，應在確保自身安全前提下原地等候救援人員，或使用毛巾覆蓋的洗衣籃暫時安置，提供安靜、昏暗的環境，避免刺激牠。

布里斯本市長希林納也對此事件表示讚賞，認為當地的公車司機每天都盡心盡力保護布里斯本的交通順暢，而這位司機還保護了一隻無尾熊，表現非常出色。這段冷靜又溫柔的處理方式，也被網友大讚是「教科書等級救援」。消息曝光後，不少網友直呼「這才是真正的暖心公車」，也有網友幽默表示「牠只是搭錯車了」。

