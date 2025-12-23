公車上講電話嗆丟手榴彈「要死一起死」 新北男被依恐嚇危害公眾罪送辦

記者莊淇鈞／新北報導

警方拿著盾牌上公車。（圖／翻攝畫面）

新北市1輛862路公車，昨天（22日）傍晚5時許，行駛經過三芝區台2線北部濱海公路時，車上1名乘客40歲的蕭姓男子，疑因與雇主有勞資糾紛要進行調解，致電與新北市勞工局爆發激烈口角，情緒激動憤而嗆出「要死一起死」、「我要去丟手榴彈」等恐怖驚悚言詞，其他乘客聽到嚇到打電話報警，通報公車上有人要「殺人」，淡水警分局獲報立即與金山警分局合作，在老梅地區攔下蕭男，將蕭姓男子帶回偵詢。

警方攔下公車上去要求蕭男下車。（圖／翻攝畫面）

據了解，新北市警方昨天傍晚5時許接獲民眾報案表示，在搭乘淡水客運862路公車往基隆方向途中，聽到有男子在公車上揚言「殺人」、「要死一起死」、「我要去丟手榴彈」等言語，轄區淡水警分局立即會同金山警分局展開調查，循線在老梅地區將蕭男攔下帶回釐清，經初步訪查，公車司機與其他乘客均表示並未聽到有人提到「殺人」。

蕭男被警方依恐嚇危害公眾罪送辦。（圖／翻攝畫面）

經警方後續擴大追查發現，原來是蕭男與雇主有勞資糾紛要進行調解，卻在電話中與市府勞工局人員爆發口角，情緒激動下憤而嗆出「要死一起死」、「我要去丟手榴彈」等警聳言語，經檢視蕭男身上未發現危險物品，全案警詢後依涉嫌恐嚇危害公眾罪移送士林地檢署偵辦。

