公車亭消失疑遭竊 基市府：要更新啦

基隆市暖暖區有民眾發現，住家附近的公車候車亭竟在一夜之間消失，急忙向在地議員反映。經查才發現基隆市公車處近日針對全市12處老舊公車亭啟動整修工程，預估1個月內將現有的老舊候車亭翻新，提供民眾更舒適的候車空間。

每到冬季東北季風盛行季節，基隆市總會出現連日陰雨，雖然多數公車站都有候車亭可供候車民眾避雨。但許多候車亭皆已相當老舊，民眾都希望能夠更新。

5日上午6時許，有民眾發現暖暖區碇內國中對面候車亭一夜之間消失無蹤，擔心是有人連夜偷走了候車亭，連忙向在地的議員反映。經查後才發現原來是公車處正在進行公車亭的整新工程，施工廠商提前在夜間將候車亭拆除。

國民黨議員連恩典表示，除碇內國中候車亭外，碇內郵局前的「寶祥吉祥」候車亭也在整修。他直言這兩處候車亭都相當老舊，其中寶祥吉祥站約在2年多前就因為頂棚破損維修過，這次經多方爭取，公車處才籌齊財源，啟動候車亭更新工程。

此外，由於基市府才完成碇內國中周邊通學步道改善工程，再加上候車亭也已經老舊，因此也趁機會進行整體更新。只是沒想到廠商拆除原有的候車亭後，卻未置放公告，才讓在地的民眾誤以為候車亭遭竊。

公車處副處長曾令偉表示，近期將陸續針對全市12處老舊候車亭整修或重建，總經費638萬元，平均每處候車亭53萬元。視天候狀況，各候車亭整建工程預估在1個月內陸續完工，可望讓現有老舊的候車亭煥然一新，提供民眾更舒適的候車空間。